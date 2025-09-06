Raphinha denuncia racismo hacia su hijo de 2 años en Disneyland Paris: «Abrazaron a todos los niños blancos y al mío no»

Al igual que en los terrenos de juego, muchos deportistas conviven a diario todavía con el racismo fuera de las pistas. El último en denunciarlo ha sido Raphinha, delantero del FC Barcelona y de la Selección brasileña, que ha estallado en sus redes sociales contra Disneyland París por el trato que había recibido su hijo pequeño, Gael, de apenas dos años.

Aprovechando el parón de selecciones y su convocatoria con Brasil, la familia del futbolista acudió a pasar un día en el famoso parque de atracciones de la capital francesa. No obstante, lo que esperaban que fuera una jornada llena de emociones para el pequeño de la casa acabó tornándose en una auténtica pesadilla que ellos mismos no han dudado en denunciar.

Allí, según ha contado ahora el extremo brasileño en su cuenta de Instagram, uno de los trabajadores del lugar ignoró en varias ocasiones al pequeño, hasta el punto de llegar incluso a alejarse en varias ocasiones de él, mientras que a otros «niños blancos» sí les dio abrazos repetidamente.

Raphinha denuncia el racismo que ha sufrido su hijo de dos años en Disneyland

En varios de los vídeos publicados, se ve al primogénito del '11' del Barça tratando de llamar la atención de uno de los empleados, vestido de ardilla, sin obtener ningún tipo de respuesta. No obstante, este no dudó en saludar y abrazar a otros niños, de tez blanca, lo que enfadó a la familia del astro brasileño.

«Sus empleados son una desgracia. No deberían tratar a la gente así, especialmente a un niño. Se supone que deben hacer felices a los niños, no despreciarlos. Prefiero llamarlo desprecio antes que otra cosa. Son una vergüenza», escribió Raphinha en una de estas duras historias de Instagram.

El futbolista aprovechó su altavoz en redes sociales para lamentar lo sucedido en Disneyland París y cargar contra la propia organización, tachándoles indirectamente de actos racistas. «Entiendo el cansancio de quienes trabajan en esto, pero ¿por qué abrazaron a todos los niños blancos y a mi hijo no?», se preguntó el extremo culé.

🚨 Raphinha shows frustration at Disneyland Paris on IG after one of the characters ignored his son and didn’t give him a hug!



“Your employees are a disgrace, they shouldn’t treat people, especially children, like that. You’re supposed to make children happy, not snub them.



I… pic.twitter.com/6mkwsEv60Z — BarçaTimes (@BarcaTimes) September 5, 2025

«Odio Disneyland París. Él solo quería un saludo y un abrazo. Por suerte para ustedes, él no lo entiende. Disneyland París, ese empleado es una mierda, es estúpido», ha criticado sin pelos en la lengua el deportista, mencionando directamente al parque de atracciones.

También su pareja, Natalia Rodrigues Belloli, publicó varias historias de Instagram denunciando lo sucedido. En ellas, explica que este trabajador caracterizado incluso llegó a dar ambas manos a una niña para evitar interactuar con su hijo: «¡Le dio las dos manos a la niña para no tener que darle la suya! Y no contento, se fue con la niña lejos de él. Qué odio», explicó.