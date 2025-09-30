Rafael Amargo, al límite: ruina, denuncias y una súplica de ayuda económica

Rafael Amargo (50 años) atraviesa uno de los momentos más críticos de su carrera. El bailaor, que hace apenas unos días tuvo que ser ingresado de urgencia por una infección en el colon, ahora enfrenta una complicada coyuntura económica y judicial tras la suspensión de su espectáculo 'Majestad Flamenca'.

El montaje, que prometía ser un punto de inflexión en su trayectoria, se convirtió en un auténtico quebradero de cabeza tanto para la compañía como para el propio artista. El productor de la obra, Miguel Ángel Cañas, reveló en '20minutos' que: «Lo que me encontré fue otra realidad: un artista con falta de forma, refugiado en llenar el escenario de otros para disimular sus pocas ganas de bailar, y que además ignoró nuestras recomendaciones de no mezclar política con el espectáculo. A pesar del esfuerzo económico invertido en la producción y la promoción de 'Majestad Flamenca', su desánimo ante las primeras dificultades lo llevó a culpar a la compañía y tratar de enfrentarme con mi propio equipo», asegura.

La ruptura profesional derivó en un cruce de denuncias. Según ha trascendido, los empresarios han llevado el caso a los tribunales acusando a Amargo y a su pareja, Luciana, de presuntas amenazas y acoso, supuestamente extendidos no solo hacia ellos, sino también hacia familiares y colaboradores. El propio Cañas confesó, en conversación con el citado medio, el impacto emocional que ha sufrido: «Mi estado emocional es el mismo que cualquiera puede sentir cuando un amigo o alguien cercano te traiciona, agravado por el acoso que también están recibiendo mis colaboradores e incluso familiares».

Mientras tanto, desde el entorno del bailaor se insiste en que ha sido víctima de una estafa y que los productores habrían urdido un plan para aprovecharse de su nombre y quedarse con su dinero. Sin embargo, la documentación a la que ha tenido acceso '20minutos' confirma que la Agencia Tributaria mantiene contra él una orden de embargo que impide que perciba ingresos de manera regular.

Según el mencionado diario, la desesperación del artista ha llegado a tal punto que en los últimos días ha solicitado a los propios denunciantes que le envíen dinero vía Bizum para cubrir gastos básicos, alegando que se encuentra en situación de vulnerabilidad.

Un delicado estado de salud

A la presión judicial y económica se suma su delicado estado físico. Hace apenas una semana, Amargo fue ingresado de urgencia tras sufrir fiebre alta y fuertes dolores abdominales. Su pareja, Luciana Bongianino, relató lo sucedido en el programa 'Fiesta' y en conversación posterior con 'ABC': «Hasta que no puedan hacerles todas las pruebas y tengan los resultados, no sabemos exactamente lo que tiene. Todavía tienen que hacerle un par de pruebas más, ya que hasta que no estuviese el colon un poco más desinflamado, no se podía».

Visiblemente preocupada, añadió que «la cosa está complicada» y que el bailaor «ahora mismo muy decaído, no se siente nada bien». En tanto, sobre el desgaste emocional, cabe resaltar que no se limita a su salud y sus finanzas. La familia de Amargo también lamenta el deterioro de su imagen pública, agravado tras el mediático proceso por tráfico de drogas en el que fue finalmente absuelto. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ratificó hace un año su inocencia, anulando las escuchas telefónicas que sustentaban la acusación. Aun así, la sombra del juicio ha seguido pesando sobre él.

GTRES

En este cóctel de deudas, denuncias, acusaciones cruzadas y quebrantos de salud, Rafael Amargo intenta aferrarse a lo que queda de su carrera, aunque por ahora la realidad le obliga a pedir ayuda económica incluso a quienes lo han llevado a los tribunales.