Rafa Nadal y Mery Perelló se convierten en padres por segunda vez

Rafa Nadal y Mery Perelló se han convertido nuevamente en padres. Tal y como lo ha podido saber ABC, la pareja le ha dado la bienvenida a su segundo hijo. Fue el pasado mes de abril cuando trascendió que la mujer del extenista estaba esperando su segundo bebé, y poco después salieron a la luz las primeras imágenes en las que lucía su embarazo.

La noticia llenó de felicidad a toda la familia, especialmente a Nadal, que desde su retirada de las pistas dedica la mayor parte de su tiempo a su vida personal. «Siempre me han encantado los niños, pero ahora tengo otro tipo de responsabilidades. Siempre pensé que cuando me retirara del tenis jugaría al golf cuatro días a la semana, porque me encanta, pero en realidad solo juego dos porque también me gusta estar con mi hijo. Quiero pasar tiempo en casa e ir a buscar al niño al cole», confesó en conversación con el pódcast 'Con mucho de….'

El nacimiento tuvo lugar el pasado 7 de agosto en el Hospital Quirónsalud Palmaplanas de Palma de Mallorca, mismo lugar donde nació su primogénito, Rafael. Fiel a su discreción, Rafa y Mery decidieron abandonar el centro médico este fin de semana, acompañados de sus familiares y alejados de las cámaras.

Por otro lado, según ha adelantado 'Europa Press', el menor habría recibido el nombre de Miquel, un homenaje al padre de Mery, quien falleció en abril de 2023 tras varios años de lucha contra una larga enfermedad.

Cabe resaltar que hace unos días ya se sospechaba que la mujer de Nadal se encontraba en la cuenta regresiva para dar a luz. ¿El motivo? Xisca, como la llama su círculo más cercano, fue la gran ausente en la recepción del Rey Felipe VI, la Reina Letizia y sus hijas a las autoridades baleares en el Palacio de Marivent, celebrado el pasado 1 de agosto, ceremonia a la que el extenista asistió en solitario.

La historia de amor de Rafa y Mery comenzó como en una película: ambos nacieron en Manacor, Mallorca, y se conocieron gracias a Maribel, la hermana del campeón. Si bien el amor surgió durante su adolescencia, no fue hasta 2005, año en el que Nadal ganó su primer Roland Garrós, que su relación se hizo pública.

Finalmente, despues de 18 años de noviazgo, la pareja se dio el 'sí, quiero' en octubre de 2019, en una ceremonia celebrada en Sa Fortalesa, una impresionante fortaleza del siglo XVII en Pollensa, Mallorca. Fue un evento exclusivo, con 250 invitados entre amigos, familiares y personalidades como los Reyes Eméritos de España.

Ahora, tras más dos décadas juntos y seis años de matrimonio, la pareja le ha dado la bienvenida al cuarto integrante de su familia, el pequeño Miquel.

