Quién es Manu Ríos, invitado de 'El Hormiguero' hoy: su relación con Pedro Almodóvar, su pasado en Parchís y un negocio fuera de la actuación

El actor manchego presenta en el programa de Pablo Motos la segunda temporada de 'Respira', la exitosa serie de Netflix que protagoniza junto a Blanca Suárez

Quién es Manu Ríos, invitado de 'El Hormiguero' hoy
Quién es Manu Ríos, invitado de 'El Hormiguero' hoy
27 años de vida han sido suficientes para que Manu Ríos (Ciudad Real, 1998) se convierta en uno de los rostros más prometedores de la ficción en España. Aunque saltó a la fama gracias a su participación en la serie juvenil ' ... Élite', su talento le ha llevado a ser el escogido para proyectos tan prometedores como 'Day Drinker', junto a Penélope Cruz y Johnny Depp, o 'Mi querida señorita', la próxima película española de Netflix que explora la transexualidad y la identidad de género.

