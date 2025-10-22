Quién es Manu Ríos, invitado de 'El Hormiguero' hoy: su relación con Pedro Almodóvar, su pasado en Parchís y un negocio fuera de la actuación

27 años de vida han sido suficientes para que Manu Ríos (Ciudad Real, 1998) se convierta en uno de los rostros más prometedores de la ficción en España. Aunque saltó a la fama gracias a su participación en la serie juvenil ' ... Élite', su talento le ha llevado a ser el escogido para proyectos tan prometedores como 'Day Drinker', junto a Penélope Cruz y Johnny Depp, o 'Mi querida señorita', la próxima película española de Netflix que explora la transexualidad y la identidad de género.

El actor manchego es uno de los intérpretes de moda en nuestro país. Más aún después del éxito que ha tenido 'Respira', la serie de Netflix que protagoniza junto a Blanca Suárez y que le ha llevado de nuevo al foco mediático en los últimos meses. En ella, encarna a Biel, un joven residente de oncología que se ve inmerso en un triángulo amoroso. Tras el éxito que obtuvo la primera entrega de la ficción creada por Carlos Montero, el próximo 31 de octubre podremos seguir la trama con la segunda temporada.

Con motivo de este estreno, Ríos y su compañera de reparto visitan este miércoles 'El Hormiguero', el programa de Pablo Motos en Antena 3, para hablar del regreso de este proyecto que apunta a regresar a lo más visto de la plataforma de streaming. Repasamos todo lo que debes saber sobre Manu Ríos y su vida detrás de las cámaras.

El estrecho vínculo de Manu Ríos con Pedro Almodóvar

Aunque hace años que se asentó en Madrid para continuar con su carrera profesional como actor, cantante y modelo, lo cierto es que Manu Ríos creció lejos de las grandes urbes. El intérprete, originario de Ciudad Real y nacido en 1998 ─tiene 27 años─, vivió gran parte de sus primeros años de vida en el municipio de Calzada de Calatrava, situado en esta misma provincia de Castilla-La Mancha.

Esta pequeña localidad se encuentra comarca natural del Campo de Calatrava y, a pesar de que tiene tan solo 3.700 habitantes, allí también nació otra gran estrella del cine de nuestro país: el director Pedro Almodóvar. «Poder ver el mundo manchego y los personajes que formaban parte de mi vida reflejados en sus películas era muy inspirador. Era la prueba de que se podía lograr: de un pueblo pequeño podías salir y hacer cosas grandes o, al menos, ser libre como artista», contó el actor en la revista Harpers Bazaar sobre su admiración por su paisano.

«[Pedro Almodóvar] era la prueba de que de un pueblo pequeño podías salir y hacer cosas grandes» Manu Ríos

Con él tuvo la suerte de trabajar hace unos años, participando en la grabación de su cortometraje 'Extraña forma de vida', junto a los actores de Hollywood Ethan Hawke y Pedro Pascal. Sobre esta experiencia, Ríos aseguró al mismo medio que fue algo «muy guay»: «Estaba muy nervioso porque lo admiro mucho y lo respeto un montón, quería estar a la altura. Pero fue increíble hablar con él de mi pueblo, de la gente, había una conexión especial que venía de que ambos hemos crecido en el mismo sitio. Estuve muy a gusto».

Manu Ríos participó en 'Extraña forma de vida', el corto de Pedro Almodóvar protagonizado por Pedro Pascal y Ethan Hawke RRSS

Empezó a actuar con tan solo 12 años como la ficha roja de Parchís

Nacer lejos de las grandes ciudades, donde las oportunidades abundan más, no hizo que Manu Ríos cesara en su gran empeño: convertirse en una estrella. Siempre tuvo esa necesidad de «expresarse artísticamente», por lo que, con apenas 12 años, comenzó a formar parte del elenco de algunas obras musicales en la Gran Vía de la capital, como 'Los Miserables'.

Uno de sus trabajos más recordados durante esos primer años en el mundo del espectáculo fue el de encarnar el papel de la ficha roja en Parchís durante la regeneración del mismo en el año 2011. Junto a Gaby (azul), Miriam (amarilla), Andrea (verde) y David (dado), el actor protagonizó una gira musical por toda España, versionando los temas más conocidos del conjunto musical. «Aquella experiencia previa hizo que madurara más deprisa que otros chicos», rememoró en una entrevista para GQ España.

Además de esto, siendo apenas un niño, Manu Ríos también comenzó a subir vídeos a YouTube. A raíz de estas covers, el joven consiguió ir labrándose un nombre también el mundo de la música y sus seguidores en redes sociales no hicieron más que crecer, consiguiendo mucha exposición mediática. Se convirtió entonces en todo un influencer para los jóvenes de nuestro país, acumulando millones de fans a lo largo de toda España.

Después de tener pequeños papeles en ficciones como 'El Chiringuito de Pepe', el gran estallido del manchego llegó en 2021, cuando entró a formar parte del elenco de 'Élite', una de las grandes sensaciones españolas de Netflix. A raíz de este «boom masivo», su carrera no ha hecho más que crecer, permitiéndole formar parte de otros proyectos como 'La edad de la ira', 'El silencio' o, más recientemente, 'Respira'.

Un negocio fuera de la actuación junto al diseñador Marc Forné

A pesar de que tiene una gran trayectoria como actor, Manu Ríos también ha sido capaz de diversificar sus negocios. En un futuro, el protagonista de 'Respira' no descarta sacar su propia música, aunque por el momento se ha centrado más a fondo en esta faceta como intérprete.

A la espera de ver si definitivamente sigue los pasos de su compañero Arón Piper, donde sí ha probado suerte es en el mundo de la moda. A su labor como modelo para ciertas marcas como Jacquemus o Tom Ford se sumó hace unos meses el lanzamiento de su propia firma junto al diseñador Marc Forné. En 2023, la pareja de amigos lanzó su propia marca de ropa 'streetwear', Carrer, donde presumen de hacer «clásicos reelaborados sin género» y atemporales.

Entre sus últimos lanzamientos, los dos directores creativos firmaron hace unas semanas una colaboración con una de las empresas más destacadas en lo que a trajes se refiere, la famosa tienda barcelonesa de Santa Eulalia.