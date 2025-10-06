Quién es Duki, invitado de 'El Hormiguero' hoy: su nombre real, su adicción al alcohol y las drogas y su novia Emilia

Si hay un artista que ha conseguido consolidarse hasta lo más alto de la élite sin apenas recursos, ese es Duki. El rapero argentino, de 29 años, se ha convertido en una de las grandes estrellas de la música urbana y lo ha hecho empezando desde lo más bajo: la calle. Fue allí donde, durante las batallas callejeras de 'freestyle' en las que solía participar, empezó a componer sus primeros versos, que más tarde le llevarían a hacerse un nombre en la industria.

Con apenas 20 años, en 2016, ganó el torneo El quinto escalón en su Buenos Aires natal y, desde ahí, su popularidad no ha dejado de crecer. De su puño y letra han salido temas tan conocidos como 'She Don't Give a Fo', 'Givenchy', 'Rockstar' o 'Como si no importara', que le han llevado a acumular más de 15 millones de oyentes en plataformas como Spotify y miles de reproducciones en YouTube. Además, consiguió colgar el cartel de 'sold out' el pasado año en el concierto que tenía programado en el Santiago Bernabéu.

Sobre esta corta pero exitosa carrera, marcada también por los problemas con la fama y las adicciones, habla ahora en el documental 'Rockstar: DUKI desde el fin del mundo'. Con motivo de este estreno, que llegó a Netflix el pasado 2 de octubre, el artista latinoamericano abrirá este lunes 6 de octubre la semana de invitados a 'El Hormiguero', el programa de Pablo Motos, donde hablará de su trayectoria sobre los escenarios y su vida personal.

El origen de su nombre artístico

Aunque todo el mundo le conoce artísticamente como Duki (o incluso algunos lo llaman 'El Duko'), lo cierto es que este es en realidad su apodo artístico y poco tiene que ver con su nombre real. El cantante argentino, nacido en Buenos Aires en 1996, se llama en realidad Mauro Lombardo Quiroga, pero pocos le conocen bajo esta identidad.

En su lugar, surgió el seudónimo de Duki, que nació en el año 2011 a raíz de un mote que le puso un amigo por culpa de un video viral en el que un creador de contenido argentino cantaba una canción que decía «Pato, pato, duki, duki». Lo que comenzó como una broma en su círculo cercano acabaría por convertirse en su nuevo alter ego para los escenarios, que incluso introdujo durante su etapa en las batallas de gallos.

Sus problemas de adicción al alcohol y las drogas y su proceso de desintoxicación

Aunque la carrera de Duki no ha dejado de ascender desde que saltara a la fama en el año 2016, no todo ha sido fácil para el rapero argentino. Durante estos últimos años de trayectoria musical, el intérprete de 'Rockstar' también ha tenido que lidiar con una dura situación a raíz de su desmedida adicción al alcohol, las drogas y los ansiolíticos. Limpio y cada vez más sano, al de Buenos Aires no le ha temblado la voz al hablar de su proceso de desintoxicación.

No fue sencillo, según reveló en 2023 en el podcast de Chente Ydrach, explicando que tuvo varias recaídas en su intento por dejar definitivamente las sustancias. «Fue un proceso de varios años, pasé dos o tres años que tenía recaídas. Lo peor de todo fue cuando me enganché con las pastillas, los ansiolíticos. Me despertaba y me tomaba dos, ya arrancaba el día y después me fumaba un porro y después me tomaba otra pastilla», contó el artista argentino.

El problema, recordó en esta conversación, fue no darse cuenta de que se había vuelto «adicto y dependiente» y que eso le «estaba matando». «Durante un fin de semana bastante fuerte, me tomé 16 pastillas en tres días. Cuando me fui a dormir el domingo, no me despertaba. Mi primo me fue a despertar y yo estaba zombie, llamó a toda mi familia. Cuando yo reviví estaban mis padres alrededor mío, pensaban todos que yo me había muerto y yo no entendía nada. No podía ni hablar, todavía tenía residuos de droga», recordó al hablar de uno de sus peores momentos.

Tuvieron que pasar todavía varios años para que Duki se diera cuenta de que este abuso le estaba consumiendo. Había dejado de ser él mismo, a pesar de que había continuado con su vida y su proceso creativo. «Me veías y yo no estaba al 100%, estaba con la voz rota, me dijeron que si seguía así iba a acabar con una afonía crónica», relató en esta entrevista, explicando que la pandemia fue el momento en el que dijo 'basta'.

Por suerte, el rapero latinoamericano consiguió salir de ese bache de adicciones y centrarse en otros aspectos de su vida para mejorar su salud y desintoxicarse. Según relató en el podcast Nude Project, el deporte había sido un pilar en esta recuperación, donde incluso había decidido dejar el alcohol definitivamente al darse cuenta del daño que le hacía.

«Hace un mes y medio que no tomo alcohol. Yo asociaba mucho las drogas y el alcohol con divertirme, pero empecé a alejarme de eso. Las primeras veces que he salido últimamente lo pasé bien sin tomar una gota de alcohol y me di cuenta de que las últimas 500 veces que había bebido alcohol había sido para emborracharme y pasar la situación, no me permitía disfrutar. Entendí que tengo la capacidad de vivir sin incentivos de drogas o alcohol», desveló con sinceridad en esta entrevista.

La historia de amor de Duki y su novia, la cantante Emilia Mernes

Uno de los grandes pilares de este cambio de vida ha sido la llegada a su vida de su novia, la cantante argentina Emilia Mernes, con la que mantiene una relación desde hace años. Fue en 2021, pocos meses después de la pandemia, cuando la pareja coincidió por primera vez en un evento por el remix de 'Además de mí' y, desde entonces, se han vuelto inseparables.

Poco después de conocerse, ambos colaboraron en la canción 'Como si no importara' y, aunque muchos de sus seguidores creyeron que fue allí donde surgió su amor, lo cierto es que ya hacía tiempo que habían comenzado una relación en secreto. «Cuando grabamos el vídeo con Duki ya estábamos saliendo. La gente no lo sabía y era muy difícil ocultar nuestros sentimientos en ese vídeo», contó en la intérprete de 'No se ve' en una entrevista.

Ambos confirmaron su amor pocos meses después con una fotografía en redes sociales, en la que aparecían besándose apasionadamente. Desde entonces, la pareja no ha hecho más que consolidar su relación: viven juntos desde hace años, a pesar de tener que hacer frente a la distancia por sus apretadas agendas profesionales, y tienen una perrita en común, a la que han llamado Roma.

Aún así, su noviazgo no ha estado exento de polémica: a finales de 2024, una usuaria de X filtró en redes sociales unos supuestos chats subidos de tono entre Duki y una fan. A raíz de esto, los rumores de ruptura entre ambos no hicieron más que crecer, aunque tiempo después fue Emilia quien confirmó que seguían juntos y felices en su concierto en Chile. «Me encantaría que lo canten bien fuerte porque es una canción especial que le escribí con mucho amor a mi novio gangsta», dijo al presentar su tema 'noviogangsta< 3'.