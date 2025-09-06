¿En qué punto se encuentra el documental de la baronesa Thyssen?

En febrero de 2024, Netflix anunció por todo lo alto el estreno de una serie documental protagonizada por la baronesa Thyssen y producida por Komodo Studio, la misma compañía responsable de proyectos tan reconocidos como 'Soy Georgina'. «Es el momento de contar mi vida desde el principio. Estoy muy contenta e ilusionada de que se hayan acercado a mí», declaró entonces. Todo apuntaba a que se iban a responder grandes preguntas sobre su biografía que hasta el momento nunca habían tenido respuesta. Pero finalmente no fue así.

En octubre de 2024, tras meses de silencio, Netflix comunicó que el proyecto se había paralizado: ya no había documental ni buenas relaciones con Carmen Cervera. Según trascendió, existieron serias diferencias con la productora. Aunque ni Komodo ni la plataforma dieron detalles, se apuntó a un desacuerdo en el enfoque: la baronesa quería centrarse en el arte y en su faceta profesional, mientras que el equipo prefería dar más protagonismo a su vida personal.

No es ningún secreto que la vida privada de la baronesa siempre ha estado rodeada de incógnitas y que rara vez trasciende información sin que provenga directamente de ella —ya sea en entrevistas o, en ocasiones, a través de su hijo—. Ha sabido controlar su relato, decidiendo qué se cuenta y qué no, un privilegio al alcance de muy pocos, aunque sea el sueño de casi cualquiera que viva bajo el interés público.

No era la primera vez que ocurría algo parecido. En otra ocasión, la periodista Nieves Herrero escribió unas memorias por encargo de la propia baronesa, pero tras revisar los primeros capítulos, Cervera las rechazó alegando que no se reconocía en ese tono: «esa no era mi forma de expresarme… ella hizo una novela con fragmentos de mi vida», declaró entonces. Pese a la negativa, Herrero publicó el libro igualmente, y muchas incógnitas siguieron en el aire en torno a una de las mujeres más célebres de nuestro país.

En diciembre de 2024, la baronesa confirmó que definitivamente habría documental, esta vez con otra productora, y adelantó que esperaba tenerlo listo en un plazo máximo de año y medio. Por tanto, el proyecto sigue dentro de plazo y, según parece, pronto habrá noticias. Esta vez se está desarrollando con NSN (Never Say Never), la productora del exfutbolista Andrés Iniesta, liderada por Raül Llimós (productor ejecutivo) y Oriol Bosch (director). La gran incógnita ahora es evidente: ¿logrará Tita que el documental se centre en su faceta como promotora de arte, o se impondrá la narrativa de su vida íntima y sus relaciones sociales?

De momento, lo que sí sabemos es que su hija Carmen se ha convertido en su mano derecha. La joven de 19 años está estudiando un doble grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Relaciones Internacionales en una prestigiosa universidad privada de Cataluña. Mientras tanto, su hermana melliza Sabina, que es más tímida e introvertida, ha preferido enfocar su vida por las artes y aunque continuará su formación no lo hará en la universidad, tal y como desvelaba la familia a la revista ¡Hola! en un reportaje en su casa en Andorra con motivo de la mayoría de edad de las dos chicas.

Este verano, madre y Carmen hija se dejaron ver en un acto cultural en Espai Thyssen, presentando la exposición 'Sons: analogías musicales en la pintura'. La presencia fue un gesto claro: Carmen es la sucesora del imperio museístico, y por eso está estudiando para gestionarlo. De hecho, como no podía ser de otra manera, acaparó gran parte del protagonismo. Poco antes de esa mencionada última aparición, en mayo de este año la baronesa recibió el Premio GAC 2024 (Galerías de Arte de Cataluña), de nuevo acompañada por su hija Carmen, subrayando el papel de esta en el proyecto del futuro Museo Carmen Thyssen de Barcelona, cuya apertura está prevista para 2027.

Y es que, aunque con 82 años Carmen Cervera se encuentra maravillosamente, es natural que piense en el futuro y celebre que una de sus hijas quiera seguir sus pasos. Más aún teniendo en cuenta que su relación con Borja, su hijo mayor, nunca ha fluido como ella habría deseado. Entre ellos ha habido épocas de enfrentamiento y otras de reconciliación; ahora parece reinar cierta paz.

El dinero ha estado siempre detrás de esos desencuentros, y no deja de ser curioso, pues se estima que Tita posee un patrimonio en torno a los 1.400 millones de euros, lo que la convierte en una de las grandes fortunas del país. ¿Se confirmará este dato en el documental? Todo apunta a que más pronto que tarde lo sabremos.