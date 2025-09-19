Priscilla Presley rompe su silencio sobre la desgarradora decisión de desconectar a su hija Lisa Marie

Priscilla Presley (80 años) vuelve a estar en el foco mediático, pero esta vez no por los escándalos legales o las disputas de herencia que ha protagonizado a lo largo de los años, sino por una confesión sobre su dolor más profundo: la muerte de su hija Lisa Marie en 2023. En su libro de memorias 'Softly, as I Leave You: Life After Elvis', la matriarca del clan Presley rompió su silencio sobre aquel desgarrador día y sobre todo, cómo tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida: desconectarla del respirador artificial.

En entrevista con la revista 'People', Priscilla asegura que «fue el segundo día más triste de mi vida, después de perder a Elvis. Me llevó mucho tiempo aceptar el hecho de que Lisa ya no estaba». Fue el 12 de enero de 2023 cuando la única hija del 'rey del rock and roll' fue encontrada inconsciente en su hogar por su exmarido Danny Keough. En el hospital, Lisa Marie permaneció conectada a un respirador mientras sus seres queridos esperaban un milagro. «Estuvimos allí todo el día. Lisa no respiraba, así que la conectaron a un respirador. Durante horas estuvimos esperando, deseando y rezando, hasta que llegó el médico y dijo: 'Priscilla, lo siento mucho, se ha ido'», se pueden leer en los extractos publicados por el citado medio.

En el libro, la actriz detalla el momento crítico en que tuvo que enfrentarse a la cruda realidad: «Pensé en mi niña, salvaje, rebelde, apasionada, yaciendo en estado vegetativo por el resto de su vida. Dije lo que debía decir: 'Quítele la máquina, doctor'. Mi voz era apenas un susurro», se puede leer. Además, también recordó como el corazón de su hija se detuvo. «Después de eso, todo se volvió negro. No puedo acordarme. No quiero acordarme», añadió.

La despedida estuvo marcada por la angustia. Los familiares pasaron uno a uno para decir adiós. Danny Keough, entre lágrimas, suplicaba: «¡No, Nona! ¡No te vayas! ¡No podemos dejarla sola!». Priscilla confiesa que, en ese momento, perdió el conocimiento y fue sostenida por su prima Ivy.

Además de hablar de su hija, las memorias de la empresaria abordan otros duros golpes familiares como la pérdida de su nieto Benjamin en 2020, la muerte de su madre en 2021 y la recuperación de su hijo Navarone de la adicción. «No ha sido nada fácil, pero tienes que buscar la fuerza», escribe.

A sus 80 años, la viuda de Elvis busca ahora reconciliarse con el público, recuperar su imagen tras años de tensiones legales y mostrarse como lo que en esencia es: una madre doliente. Y lo hace con un libro en el que no oculta ni el dolor ni la crudeza de los momentos más oscuros de su vida, aquellos en los que tuvo que despedirse, una vez más, de la persona que más quería.

Más temas:

Elvis Presley