El 'príncipe' de Pan Bendito conquista la Milla de Oro

Omar Montes no entiende de techos. Su éxito en el panorama musical es indiscutible. Y es que, en los últimos años el de Pan Benito se ha convertido en uno de los artistas españoles más escuchados tanto a nivel nacional como internacional. Unas horas antes del lanzamiento de último single, 'Si tú te vas (Remix)', el cantante convocó a sus acérrimos en la madrileña Plaza de Colón para conseguir una fotografía con él, una camiseta o una funda para el móvil con el título de su nueva canción. «Ha sido tremendo. No esperábamos esto que ha pasado», confesó el cantante unos minutos después del multitudinario encuentro.

Como era de esperar, miles de personas se acercaron hasta el centro de la capital. «Había 5.000 o 6.000 personas. Estaba lleno», expresó el artista a Gtres. Y si por algo se caracteriza Omar Montes es por su cercanía con la gente: «Antes que todo quiero dar las gracias a todos los que han venido a apoyarme. Son los mejores. Espero que les hayan gustado los regalos. No hay nada mejor que la gente te apoye. Sin ellos no estaríamos donde estamos». Aunque la fiesta acabó truncándose ya que «me han puesto una multa. Se pagará y ya está».

Omar Montes en la Plaza de Colón junto a sus seguidores GTRES

Pese a su alta popularidad, el artista no esperaba esa acogida por parte de su legión de seguidores: «Uno al final no se ve tan grande. Yo no me veo lo famoso que soy. Sigo en el barrio con la misma gente de siempre». Y eso que Omar Montes atraviesa una de sus mejores etapas profesionales. «Me siento feliz de ver que mi música les gusta y que llega a muchas personas. Estoy muy agradecido. Estamos número 1 pero nunca me lo termino de creer», concluyó el madrileño.

