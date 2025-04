El Príncipe Harry reaparece «orgulloso de lo logrado» en plena tormenta de polémicas

El Príncipe Harry anunció la semana pasada su «devastadora» decisión de renunciar a Sentebale, una organización benéfica que cofundó en 2006, y a partir de ahí la polémica ha ido en aumento entre acusaciones de «toxicidad», «misoginia» y más cosas. Hasta su mujer, Meghan Markle, ha quedado salpicada. Y ha sido ahora cuando el hijo de Carlos III ha reaparecido con un vídeo en el que ha hablado de sus proyectos empresariales en relación a la sostenibilidad, turismo y cambio climático, «orgulloso» de su labor.

El duque de Sussex publicó una intervención grabada hablando sobre el cambio climático en un mensaje subido a la web de Travalyst el 1 de abril. Es uno más de los negocios del Príncipe Harry, quien ayudó a lanzar esta iniciativa de turismo ambiental en 2019. Ahora acaba de publicar un informe a modo de balance de estos cinco años con investigaciones, logros de la organización y demás, con el fin de «empoderar a los viajeros para que tomen decisiones más informadas».

«Es evidente que no estamos progresando al ritmo necesario y el impacto económico no hace más que aumentar. Estas realidades nos plantean una disyuntiva: encontrar soluciones prácticas al cambio climático o aceptar las enormes pérdidas financieras y humanas que está causando. Creo que todos coincidimos en que esta última opción no es la solución», ha dicho en plena tormenta de acusaciones, reproches y polémicas. «Viajar puede ser muy beneficioso. Nos conecta con los destinos que amamos y con las comunidades que los consideran su hogar», ha añadido en el vídeo.

Por un mundo más resiliente

«Cuando fundamos Travalyst hace seis años, el objetivo era simple: quería aprovechar el poder y el potencial de los viajes para ayudar a crear un mundo más resiliente. Estoy orgulloso de lo que hemos logrado», ha dicho recordando el logro de haberse convertido en «la primera y única organización independiente en movilizar a empresas tecnológicas y de viajes competidoras que ven el sentido comercial de la sostenibilidad».

De momento, lo que parece innegable es la «sostenibilidad» de su pulso con Sophie Chandauka, la presidenta de Sentebale y la mujer que le ha acusado de misoginia, toxicidad y acoso, entre muchas otras lindezas, después de que el Príncipe Harry anunciara su decisión de abandonar la organización benéfica que él mismo fundó junto al Príncipe Seeiso de Lesoto en 2006 con la idea de honrar a sus difuntas madres.

Sophie Chandauka, quien asumió el cargo en julio de 2023, declaró en una entrevista con el 'Financial Times' que tanto el Príncipe Harry como el Príncipe Seeiso querían «forzar un fracaso y luego acudir al rescate» en medio de las acusaciones de represalia. Por su parte, el duque de Sussex lo fía todo a la Comisión de Beneficiencia del Reno Unido, reguladora entre otras cosas de los conflictos existentes en este tipo de entidades.

Y también Meghan Markle

En medio de la supuesta disputa, apareció un vídeo de un incómodo intercambio de palabras en el escenario entre Sophie Chandauka y Meghan Markle en abril de 2024 en plena entrega de premios durante un torneo de polo en Florida, lo que, según la presidente de Sentebale, generó cobertura mediática negativa.

En su entrevista con el 'Financial Times', Chandauka afirmó que el momento de la foto con Meghan Markle desató tensiones con el Príncipe Harry que posteriormente se intensificaron. Según ella, el duque de Sussex la instó a abordar y pedir disculpas públicamente por el incidente, pero ella se negó. «Dije que no, no vamos a sentar un precedente que nos convierta en una extensión de la maquinaria de relaciones públicas de Sussex», declaró Chandauka. Y en estos tiempos tormentosos, Harry habla del cambio climático.