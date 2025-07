La princesa del póquer que transformó un gran error en una oportunidad

Hay eventos que marcan un antes y un después en la vida. Cosas que se salen del control humano y simplemente 'arrasan' con todo sin piedad. Es el caso de Molly Bloom (47 años), que pasó de ser atleta de alta competición a organizadora de partidas ilegales de póker entre celebridades a causa de un gravísimo accidente que la inhabilitó como esquiadora. Años después, la justicia norteamericana la sentenció por enriquecimiento ilícito y su camino de reinvención se centró en la oratoria motivacional.

Desde muy joven Bloom demostró de qué está hecha al superar valientemente un diagnóstico de escoliosis severa, por lo cual fue intervenida quirúrgicamente. A pesar de las advertencias médicas sobre dejar de practicar su deporte, volvió a las pistas de esquí y, después de mucho entrenamiento, entró al equipo representante de su país. Poco después, en una de las pruebas clasificatorias a los Juegos Olímpicos de Invierno, una rama congelada de árbol de pino causó un aparatoso accidente que la hizo retirarse definitivamente de la disciplina.

Después de terminar sus estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Colorado, con una 'mano débil' y sin un 'as bajo la manga', la veinteañera decidió mudarse a Los Ángeles para tomar un año sabático. Ahí empezó desde cero, trabajando como camarera y asistente personal de un hombre que organizaba partidas de póker de 'alto riesgo'. Agudizó su capacidad de observación y aprendió de todo lo que ocurría a su alrededor, hasta que decidió 'emprender' en el negocio de las apuestas ilícitas. Rápidamente Molly se acostumbró al lujo y excentricidad que conlleva la vida de una organizadora de partidas de póker entre celebridades y se mantuvo allí durante seis años.

Famosos como Tobey Maguire, Leonardo DiCaprio, Ben Affleck y Matt Damon participaban frecuentemente en los encuentros organizados por Bloom. También Macaulay Culkin, Alex Rodríguez, las gemelas Olsen, el rapero Nelly y Rick Salomon, además del productor de cine Houston Curtis, quien incluso escribió un libro sobre su experiencia en las mesas de juego de la audaz anfitriona. Al grupo también se suma el 'Billionaire Boys Club' de Wall Street.

GTRES

Poco a poco el negocio de Molly Bloom se fue tornando turbio, empezando por el hecho de que la joven no tenía ningún tipo de licencia para operar como crupier. El movimiento de dinero cada vez era mayor y la cantidad de asistentes a sus veladas incrementó. Confesó tener que recurrir al consumo de sustancias estupefacientes para mantenerse despierta durante muchas horas, pero eso no fue suficiente para tener control sobre la procedencia de sus invitados.

Se dio cuenta de la participación de la mafia rusa en sus reuniones de la peor manera. Una noche le ofrecieron protección dos escoltas y al ella negarse, le propinaron una paliza de la que apenas salió viva. Entre sus relatos cuenta que además de los golpes, le apuntaron en la cabeza con un arma de fuego. Sin embargo, nunca recurrió a las autoridades porque la amenazaron con matar a su madre.

El comienzo del fin del sueño de Molly se dio cuando en 2011 el FBI confiscó todos sus bienes en una redada. El motivo: iniciar una investigación exhaustiva que determinara la 'ilegalidad' de sus actividades. Dos años después la 'emprendedora' fue detenida en una penosa escena que ella misma describe en su libro 'Apuesta Maestra' (2014), donde relata: «El miedo se apodera de mi cuerpo y me cuesta respirar… Siento que alguien me agarra y me empuja contra un muro de cemento… Luego unas esposas de acero me rodean firmemente las muñecas».

Los cargos que se le imputaron fueron: organización de juegos de azar ilegales y lavado de dinero. Al declararse culpable, la sentencia fue un año de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario, una multa de 1.000 dólares (849 euros) y la confiscación de una parte de sus ganancias. A pesar del gran escándalo alrededor de la exatleta, las consecuencias de sus actos no fueron tan dramáticas y, aunque algunos de los famosos involucrados en las apuestas fueron investigados, no se dieron a conocer acusaciones formales en contra de ninguno.

Un libro, una película y una asociación que ayuda a mujeres, son el resultado de la 'reinvención' a la que se enfrentó Molly después de salir casi 'ilesa' de una situación que, probablemente, hubiese tenido resultados catastróficos.