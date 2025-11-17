Suscribete a
ABC Premium
Directo
Mazón comparece en la comisión de investigación de la dana en el Congreso

La Princesa Marta Luisa pierde millones: un tercio de su fortuna se esfuma en un año

Su mala gestión, unida a unos gastos desorbitados, ha provocado que la economía de la mujer de Durek Verrett se haya resentido de forma considerable

Marta Luisa de Noruega se sincera tras las peticiones para quitarle el título de Princesa

La Princesa Marta Luisa pierde millones: un tercio de su fortuna se esfuma en un año
Gtres
Laura G. Calleja

Laura G. Calleja

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Princesa Marta Luisa (54 años) ha visto cómo su patrimonio se reduce drásticamente. Según datos fiscales a los que ha accedido el diario Nettavisen, su fortuna ha caído de 29,2 millones de coronas noruegas (2.663.092 euros) en 2023 a apenas ... 20 millones de coronas noruegas (1.824.036 euros) en 2024. Es decir, ha perdido casi un tercio, en solo doce meses. Junto a la reducción de su riqueza, sus ingresos también han sufrido un varapalo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app