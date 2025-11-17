La Princesa Marta Luisa pierde millones: un tercio de su fortuna se esfuma en un año

La Princesa Marta Luisa (54 años) ha visto cómo su patrimonio se reduce drásticamente. Según datos fiscales a los que ha accedido el diario Nettavisen, su fortuna ha caído de 29,2 millones de coronas noruegas (2.663.092 euros) en 2023 a apenas ... 20 millones de coronas noruegas (1.824.036 euros) en 2024. Es decir, ha perdido casi un tercio, en solo doce meses. Junto a la reducción de su riqueza, sus ingresos también han sufrido un varapalo.

Su entorno no ha querido dar explicaciones. Su representante, Carina Scheele Carlsen, ha afirmado a Nettavisen que «no desean hacer comentarios sobre la situación económica de la Princesa». ￼

Este desplome patrimonial se explica en buena parte por los problemas en sus empresas: HÉST, su marca de ropa: los costes se dispararon y el beneficio cayó considerablemente; H360 Norway AS, su empresa vinculada al mundo de los caballos ha sido desmantelada tras acumular pérdidas. En 2024 registró un déficit significativo y la junta decidió su cierre por falta de viabilidad. ￼

Deudas y tensiones tras su boda

A los malos resultados empresariales se le suma otro problema: la Princesa habría contraído préstamos por cerca de 2.736.054 euros. En su lujosa boda con Durek Verrett (celebrada entre el 29 y 31 de agosto de 2024 en Geiranger), la Princesa Marta Luisa no solo protagonizó un cuento de hadas espiritual, sino que también dejó tras de sí una tormenta financiera. Varios proveedores han denunciado impagos cercanos a 85.000 euros: la factura más alta, unos 68.400 €, corresponde al equipo técnico, que ya ha registrado una reclamación formal, mientras que otras dos compañías reclaman unos 16.000€ más si no se les abona pronto. ￼

Boda Marta Luisa y Dureck Verrett gtres

El episodio ha provocado tensiones claras: desde disputas con el hotel donde se celebró parte de la ceremonia hasta reproches por la capacidad de la princesa para gestionar sus compromisos empresariales, vendiendo la exclusiva de su boda a revistas como Hello! y ¡Hola! para financiar lo que muchos consideran un enlace desorbitado. ￼

Por si fuera poco, su papel como princesa empresaria ha sido muchas veces criticado. Algunos la acusan de explotar su título real para fines comerciales. Tampoco faltan quienes defienden su espíritu emprendedor. La experta en monarquía Tove Taalesen calificó estas cifras de «una oportunidad» para recordar que Marta Luisa es una mujer de negocios que «ha sabido capitalizar su posición de forma efectiva». Pero por otro lado, el deterioro de sus finanzas plantea dudas: ¿podrá mantenerse con sus proyectos actuales? ¿Qué consecuencias tendrá en su estatus público y mediático?