La princesa que ha cambiado 200 años de historia en la Casa Imperial japonesa

Akiko, de 43 años, ha cambiado su cargo tras la muerte de su abuela

Machismo imperial en Japón

Marina Ortiz Cortés

Tiene 43 años, un doctorado en Oxford y, desde el mes de septiembre la jefatura de una de las familias de la Casa Imperial japonesa. La Princesa Akiko es protagonista de uno de los movimientos que denotan que los tiempos están cambiando ... también en Japón, ya que se ha convertido en la primera en 200 años en heredar un cargo pese a ser mujer.

