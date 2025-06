Prince Royce vuelve al pasado con 'Eterno': «Quiero que mi música cruce generaciones»

Prince Royce (35 años) no solo conquista escenarios con su bachata, también lo hace con su naturalidad, carisma y, ahora, con su nuevo reto personal: conectar generaciones a través de la música. El artista visitó Madrid como invitado especial a los Premios Platino, celebrados el pasado 27 de abril, donde no solo compartió alfombra con figuras del cine iberoamericano, sino que también aprovechó la ocasión para presentar su nuevo disco, 'Eterno', que se estrenó el pasado 16 de mayo.

«La pasé súper bien», nos cuenta en entrevista con ABC. «Fue uno de mis primeros eventos de cine en mucho tiempo. Estar ahí entre actores, productores y directores me inspiró muchísimo». Aunque su fuerte es la música, Royce no descarta en absoluto una futura incursión en la actuación. «¿Por qué no? He hecho cositas pequeñas en Estados Unidos, pero si llega la oportunidad, claro que me encantaría», confesó.

Sin embargo, su foco actual está en 'Eterno', un homenaje musical cargado de nostalgia y emoción. «Este disco es un viaje a los años 70, 80, 90. Quise capturar esa esencia que hoy se ha perdido: comprar un CD, abrir el librito con las letras, vivir la música de otra forma. Y también rendir tributo a canciones que son, precisamente, eternas», explicó. El álbum incluye versiones de clásicos como 'Yesterday' de los Beatles o temas de Elvis Presley, todo envuelto en el sello spanglish que tanto lo caracteriza.

«Son canciones que han sobrevivido décadas, géneros, intérpretes... y siguen tocando corazones. Eso es lo que uno como artista quiere lograr: que la música conecte con muchas generaciones», comenta. De hecho, el tema 'Corazón sin cara', que escribió hace 15 años, se volvió viral en TikTok en las últimas semanas. «Eso me emociona. Significa que el mensaje sigue siendo vigente», expresó.

Aunque por ahora mantiene en secreto los artistas que colaboran en su disco, sí confirma que tiene varios conciertos en preparación. «Ya tenemos confirmados varios shows en Italia, Ámsterdam y posiblemente Perú. Muy pronto vamos a anunciar más fechas por el mundo entero. Estoy deseando reencontrarme con mis fans, cantarles este nuevo disco en vivo».

Pero no solo de música vive Royce. Fuera del escenario, el artista sorprende con un inesperado hobby. «Mucha gente no lo sabe, pero ya he corrido dos maratones. Este año corro mi tercera. Hay seis maratones globales, las World Marathons, y si logras completarlas te dan un reconocimiento especial. Así que este es un reto personal que llevo tiempo trabajando», confiesa.

En tanto, en el ámbito sentimental, el cantante se muestra tranquilo y sin prisas. «No tengo pareja, pero estoy feliz. Chilling», dice entre risas. Y aunque no está enamorado, al menos de momento, no descarta la idea de formar una familia pronto. «Dentro de cinco años, ojalá me vea cantando, viajando el mundo... y quizás con una familia. Poco a poco».

Sobre su crecimiento personal y profesional, reflexiona con madurez. «He aprendido a reinventarme, a madurar. Al principio todo era fiesta, pero después entendí que esto es un trabajo real, con mucha responsabilidad. He crecido delante del público, literalmente, y todavía me queda mucho por aprender».