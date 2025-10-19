Las primeras imágenes de la boda de Stella del Carmen y Alex Gruszynski

Stella del Carmen y Alex Gruszynski ya son marido y mujer. La pareja se dio el 'sí, quiero' en una romántica ceremonia celebrada este sábado 18 de octubre en la Abadía Retuerta LeDomaine, en Valladolid. El evento reunió a más de 200 invitados en ... Sardón de Duero, entre ellos reconocidos rostros de Hollywood y del cine español, como Dakota Johnson, hermana de la novia, y la mítica Tippi Hedren, la abuela.

Además, según reveló la revista '¡Hola!', entre los asistentes a la boda también estuvieron las hijas de Michelle y Barack Obama, Malia y Sasha, quienes viven en Los Ángeles, donde habrían conocido a Stella, con quien comparten su pasión por el arte y el cine.

Si bien el evento ha sido uno de los más blindados, la revista 'People' obtuvo la primera imagen de Stella con su vestido de novia. En la instantánea se puede ver a la joven luciendo un sofisticado vestido de encaje en tono marfil, de corte sirena. El diseño, de escote palabra de honor y hombros caídos, combinaban a la perfección elegancia y romanticismo. Las mangas largas y vaporosas, que caían con delicadez hasta el suelo, aportaban un aire etéreo al conjunto.

Además, los amigos de la pareja también compartieron algunos de los momentos más significativos de la gala, como una foto del altar previa a la llegada de los novios, la decoración del salón del convite, algunas fotografías de la cena, e incluso, la primera foto de Alex y Stella en su fiesta.

REDES SOCIALES

REDES SOCIALES

redes sociales

REDES SOCIALES

Por otro lado, uno de los momentos más llamativos de la gala, fue el gesto que Antonio Banderas tuvo con la prensa que esperaba en las afueras del hotel. A media tarde, una trabajador de la Abadía de Retuerta aparcó el coche para hacer entrega de una bandeja de canapés para los reporteros. Minutos más tarde, apareció el actor, quien brindó sus primeras palabras sobre la boda: «Ha sido una ceremonia llena de elegancia, sin nervios, solo pura emoción», expresó y reveló que no pudo contener «las lagrimillas». «Se conocen desde hace 25 años; es como si el tiempo se hubiera detenido en ese primer encuentro infantil», añadió.

Finalmente, el intérprete de 'La piel que habito', agredeció a los periodistas y fotógrafos presentes: «Gracias por estar aquí, por respetar este día tan nuestro», expresó.

GTRES

De momento, ni la familia ni los recién casados han hecho públicas las imágenes oficiales de la boda, motivo por el cual no se descarta la posibilidad de que haya una exclusiva con alguna revista.