Primeras imágenes del bautizo del hijo de Francisco Rivera y Lourdes Montes

El pasado mes de abril, Lourdes Montes y Francisco Rivera se convirtieron en padres de su tercer hijo, un niño al que llamaron Nicolás y con el que cumplieron su sueño de formar una familia numerosa junto a Cayetana-fruto del matrimonio ... del torero y Eugenia Martínez de Irujo-, Carmen y el que era benjamín de la casa hasta ahora, Curro.

Un mes más tarde, el matrimonio presentó públicamente a su tercer hijo con un reportaje fotográfico en la revista '¡Hola!' con el que protagonizaron la portada de esa semana.

Este viernes 28 de noviembre, casi ocho meses después de su nacimiento, Montes y Rivera han bautizado a su pequeño en la iglesia de Santa Ana de Triana en Sevilla. Un templo con mucho simbolismo para la familia pues fue el mismo que acogió a sus otros hijos al recibir el primero de los sacramentos.

Los padrinos escogidos por la pareja han sido Paloma Rojas-Marcos, amiga de la diseñadora y José Luis López Fernández 'El Turronero', muy cercano del diestro. Pero sin duda el invitado que más ha acaparado la atención ha sido Cayetano Rivera.

Cayetano Rivera saluda a 'El Turronero', padrino del pequeño Nicolás gtres

El hijo de Carmina Ordóñez ha acudido en solitario y con el resto serio. Sin pararse con la prensa, el hermano menor de Francisco ha entrado directamente en el templo sin apenas levantar la vista. Un gesto con el que desmiente los rumores sobre una crisis en la relación con su hermano a raíz de la entrevista de Kiko Rivera en '¡De viernes!'.

Cayetano Rivera, a su llegada a la iglesia gtres

Después de la ceremonia religiosa, la familia y sus invitados se han reunido en la Hacienda Santa Eufemia, una Casa Solariega del siglo XVIII con vistas a la Vega del Guadalquivir, para celebrar todos juntos el bautismo del pequeño Nicolás.