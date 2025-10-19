Suscribete a
Primera aparición pública de Lamine Yamal y Nicki Nicole: el amor llega a la Kings League

Entre sonrisas y miradas cómplices, la cantante y el futbolista muestran que su historia va en serio

Lamine Yamal y Nicki Nicole confirman su romance con una romántica escapada a Mónaco

Primera aparición pública de Lamine Yamal y Nicki Nicole: el amor llega a la Kings League
REDES SOCIALES
Daniella Bejarano

Daniella Bejarano

Lamine Yamal y Nicki Nicole han sorprendido a sus seguidores tras realizar su primera aparición pública desde que confirmaron su romance. La pareja asistió junta este sábado a la Kings League, un gesto que confirma el buen momento que atraviesan.

Durante el evento, celebrado ... en un ambiente distendido y con la presencia de numerosas estrellas del deporte y del entretenimiento, ambos se mostraron cómplices y cariñosos, sin preocuparse por las cámaras ni por las miradas curiosas. En redes sociales comenzaron a circular varios vídeos y fotografías donde se les ve conversando, riendo y compartiendo gestos de cariño, imágenes que rápidamente se volvieron virales.

