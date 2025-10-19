Primera aparición pública de Lamine Yamal y Nicki Nicole: el amor llega a la Kings League
Entre sonrisas y miradas cómplices, la cantante y el futbolista muestran que su historia va en serio
Lamine Yamal y Nicki Nicole confirman su romance con una romántica escapada a Mónaco
Lamine Yamal y Nicki Nicole han sorprendido a sus seguidores tras realizar su primera aparición pública desde que confirmaron su romance. La pareja asistió junta este sábado a la Kings League, un gesto que confirma el buen momento que atraviesan.
Durante el evento, celebrado ... en un ambiente distendido y con la presencia de numerosas estrellas del deporte y del entretenimiento, ambos se mostraron cómplices y cariñosos, sin preocuparse por las cámaras ni por las miradas curiosas. En redes sociales comenzaron a circular varios vídeos y fotografías donde se les ve conversando, riendo y compartiendo gestos de cariño, imágenes que rápidamente se volvieron virales.
Su romance comenzó a trascender el pasado verano, poco después del cumpleaños número 18 del jugador. La cantante argentina fue una de las invitadas al festejo y, desde entonces, los rumores sobre un posible acercamiento no cesaron. Las sospechas se confirmaron semanas después, cuando ambos fueron vistos disfrutando de una escapada a Mónaco y más tarde compartieron imágenes desde un paseo en barco que terminó de sellar la evidencia: estaban enamorados.
Hace apenas unas semanas, la intérprete de 'Ojos Verdes' fue captada mientras llevaba a Lamine en coche hasta la ciudad deportiva del Barça, donde el jugador continúa su proceso de recuperación tras la lesión sufrida en septiembre durante una convocatoria con la selección española. Aquella escena, en la que ella misma conducía con total naturalidad, fue ampliamente comentada en redes por el gesto de cariño y sencillez de la cantante.
🚨 La llegada de Lamine Yamal y Nicki Nicole al CUPRA Arena.— Kings League Spain (@KingsLeague) October 19, 2025
¡@LaCapitalCF está a punto de debutar! pic.twitter.com/d6XNGdmNZd
🤯🤯🤯 LAMINE YAMAL Y NICKI NICOLE LLEGANDO AL CUPRA ARENA#KingsLeague pic.twitter.com/FRTMbZyppW— Universo Kings League (@UniversoKingsL) October 19, 2025
Lejos de las críticas que algunos les han dirigido por la diferencia de edad o por sus intensas agendas profesionales, ambos parecen disfrutar de una etapa plena y estable, combinando sus compromisos laborales con momentos de pareja. En más de una ocasión, ambos se han dedicado tiernos mensajes en redes, dejando ver que lo suyo no es una historia pasajera.
Su aparición en la Kings League marca, sin duda, un antes y un después en su relación pública. La pareja, joven y mediática, demuestra que no teme mostrarse tal cual es: enamorada, natural y dispuesta a disfrutar del momento sin esconderse.
