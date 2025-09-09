De la política al cine: Miguel Ángel Revilla debuta como actor junto a Paz Padilla y Antonio Resines

El expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (82 años), ha sorprendido a todos tras darse a conocer su debut en la pantalla grande con un pequeño papel para 'Cuerpos locos', la nueva comedia familiar dirigida por Ana Murugarren y protagonizada por Paz Padilla y Antonio Resines. La película llegará a los cines el próximo 31 de octubre, distribuida por A Contracorriente Films.

Revilla aparece en el tráiler vistiendo una toga judicial, en lo que será su primera intervención en un largometraje. Todo un giro inesperado en su trayectoria, que añade un matiz entrañable y, a la vez, irónico: durante el rodaje recibió la noticia de que el Rey emérito Juan Carlos I lo había demandado por «expresiones injuriosas y difamantes» pronunciadas en distintos medios. «Fue mi mujer la que me lo comunicó en el set, porque mi teléfono no paraba de sonar», comentó el propio Revilla a sus allegados.

La demanda reclama una indemnización de 50.000 euros que, según se indicó, sería donada a Cáritas. La Casa Real aclaró de inmediato que se trataba de una acción personal del Emérito, sin implicación institucional.

'Cuerpos locos' sigue la estela de cintas como Este cuerpo no es el mío o Ponte en mi lugar, pero con un sabor local. La historia arranca cuando Ana, una niña de diez años, y Sara (Paz Padilla), la futura madrastra de la pequeña, intercambian cuerpos de forma inesperada justo antes de una gran boda familiar. A partir de ahí, los enredos y las situaciones cómicas se multiplican hasta desembocar en un final lleno de reconciliación y emociones.

«Vivir en el cuerpo de otro siempre ha sido un deseo irresistible. El problema es cuando el cambio llega sin desearlo. Con 'Cuerpos locos' hemos querido que, además de la diversión propia del género, haya una vía de comprensión entre una adulta y una preadolescente», explicó la directora, Ana Murugarren.

La vida actual de Revilla

Alejado ya de la primera línea política, Revilla continúa siendo un personaje querido y mediático. Tras dejar la presidencia de Cantabria en 2023, reparte su tiempo entre tertulias, compromisos sociales y su faceta más familiar. Casado con Aurora Díaz Abella, dieciocho años menor que él, presume de ser un abuelo entregado y de tener una vida tranquila en su tierra natal, Salceda.

En entrevistas recientes ha confesado que la familia es su verdadero refugio tras momentos duros, como la hospitalización de su esposa o la pérdida de su hermano Jaime. Ahora, con su inesperada aparición en la gran pantalla, vuelve a demostrar que no pierde la capacidad de sorprender.

Porque, como él mismo suele repetir, «la vida hay que vivirla intensamente, sin dejar nada por hacer». Y, a sus 82 años, Miguel Ángel Revilla acaba de sumar a su biografía una faceta que nadie esperaba: la de actor de cine.