Suscribete a
ABC Premium

El poderoso mensaje de Demi Moore a sus 63 años para quienes piensan que envejecer significa «menos vida»

«Siento que este es un momento increíble», ha asegurado la actriz sobre la etapa vital que atraviesa

Actualmente es uno de los grandes apoyos de su exmarido Bruce Willis en su lucha contra la demencia

El trágico pasado de Demi Moore: una vida marcada por una violación y el consumo de drogas

Demi Moore, en una imagen reciente.
Demi Moore, en una imagen reciente. GTRES

A.B. Buendía

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Demi Moore está espléndida a sus 63 años recién cumplidos y no hay más que ver qué efectos tan positivos tiene en ella su actitud ante la vida. Ella habla sobre qué significa envejecer y cómo el factor mental es decisivo para ... sentirse joven en todo momento. Un mensaje de lo más poderoso para quienes piensan que el paso de los años significa «menos vida».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app