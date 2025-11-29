Así es Pili Vila, la hermana de Rosalía: su importante papel en 'Lux', madre soltera de su hijo Genís y pareja del cantante de Carolina Durante

Han pasado tres semanas desde que Rosalía lanzara 'Lux', su nuevo álbum de estudio, pero lo cierto es que los números no dejan de certificar el éxito que ha logrado con él. A pesar de que la cantante española más internacional ... ha roto en él con la estética y la música que hasta ahora venía componiendo, esto no ha afectado en absoluto a su llegada al público. De hecho, con este proyecto ha logrado el debut mundial más fuerte de su carrera gracias a temas como 'La Perla', 'Sexo, Violencia y Llantas' o 'Reliquia'.

En esta composición, la de Sant Esteve Sesrovires apuesta por un nuevo estilo que, además de conectar con la fe y la espiritualidad, ella misma define como «maximalismo». Un cambio que cercioró con la publicación de 'Berghain' como primer single, entendiendo que esa era la pieza representativa «de la intención orquestal que tiene el álbum». Así se lo contó a Zane Lowe en su entrevista para Apple Music, donde explicó que esto sirvió para demostrar que prefería arriesgarse con este por un nuevo sonido: «No vamos a repetir 'Motomami', es publicar 'Beghain'. Al lanzar esa estamos diciendo: esta es la apuesta».

Aunque Rosalía ha sido quien ha cambiado su proceso creativo y su ideal musical, en ello ha tenido mucho que ver también de los grandes pilares de su carrera y de su vida a nivel personal: su hermana Pilar Vila, más conocida como Pili. Fue ella quien le hizo replantearse la forma en la que estaba haciendo música y la que originó esta dirección diferente que ha adoptado en 'Lux': «Mi hermana me dijo una cosa que no se me olvidará. Cuando le puse 'Motomami para ella'. '¿Por qué siempre tienes que destruir la canción?' Así es Pili».

Las palabras de su hermana, además del debate que ambas mantuvieron posteriormente, caló de lleno en la intérprete barcelonesa. «Se me quedó grabado y me preguntó por qué hago música. La hago para la gente, para que sientan y quizás consigo que sientan más si voy en la otra dirección [...] Puede que escriba canciones, pero no termino los pensamientos, así que me dije que el siguiente álbum me prometí que sería un álbum en el que al menos intentaría terminar las reflexiones. Terminar la canción y seguir adelante hasta el final», contó la artista sobre la influencia de Pili en el disco más íntimo de su carrera.

Sin embargo, a pesar de que ambas se han convertido en una dupla inseparable, lo cierto es que no todo el mundo conoce a la mujer que ha marcado parte de la vida de Rosalía. Repasamos todo lo que debes saber sobre la mediática hermana de la cantante catalana y su vida personal más desconocida.

El importante papel de Pili en la carrera de Rosalía

Pilar Vila nació dos años antes que Rosalía, en 1990, por lo que ha sido desde su llegada al mundo una de las personas más importantes de la creadora de 'Lux'. Crecieron juntas y, por supuesto, también desarrollaron sus aficiones a la par, apuntándose juntas al equipo de fútbol sala o aprendiendo a bailar. Años después, ya graduada en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra, trabajó como asistente de vestuario y diseñadora antes de sumarse al equipo de su hermana menor, como ya hiciera su madre, Pilar Tobella, que actúa como 'road manager' de la artista.

Pili, la hermana de Rosalía, trabaja como estilista de la cantante catalana RRSS

Conocida como Daikyri por su antiguo 'user' en Instagram, Pilar ha desempeñado también tareas importantes dentro de la trayectoria de su hermana, trabajando con ella como directora de arte y estilista. No solo le acompaña en buena parte de sus andaduras sobre los escenarios de medio mundo, sino que la estética visual que Rosalía ha adoptado en estos últimos años tiene mucho qque ver con las ideas que esta le ha ido aportando. Las dos se entienden a la perfección, lo que les ha facilitado todo el trabajo.

Tal ha sido la aportación que ha tenido su hermana mayor en su vida que la propia Rosalía la ha nombrado con una de sus grandes inspiraciones a la hora de crear música. Así se lo contó a Carlos Peguer y Mariang en el podcast La Pija y el Quinqui, donde aseguró el importante papel que había jugado ella en su carrera: «He tardado muchos años en aceptarlo, pero Pili es una de mis musas».

Su hijo Genís y la canción que Rosalía le dedicó

Otra de las grandes inspiraciones de Rosalía ha sido su sobrino Genís, hijo de Pili. La hermana mayor de la cantante se quedó embarazada muy joven y decidió ser madre soltera, por lo que se perdió buena parte de su juventud por desempeñar este papel. «Lo único que quiero es un día decir crie a un hombre, pero a uno de los buenos», contó esta en una entrevista al hablar de su maternidad.

La cantante ha jugado también un papel muy relevante en la crianza del pequeño, de 13 años, al que le dedicó una de sus canciones más emotivas en 'Motomami'. En 'G3 N15', Rosalía le escribe a Genís y a su familia desde la soledad del confinamiento causado por la pandemia, que esta tuvo que pasar en Miami. «Estaba tan lejos de casa… Muy lejos. Entonces, ahí, me di cuenta de todo lo que echaba de menos a mi familia. Muchísimo. Trabajaba 15 o 16 horas diarias, pero era muy difícil. Lo pasé realmente mal», contó en El País Semanal.

En el tema dedicado a Genis, Rosalía le pide perdón por haberse perdido parte de su vida. «Me perdonarás / Lo que me he perdío, son dos años ya / Tú ya tienes diez, los once están en camino/ ¿Eras de ojos cielo o de ojos azul marino?», le canta en los versos del exitoso tema al hijo de su hermana mayor.

Su relación con Diego Ibáñez, vocalista de Carolina Durante

En cuanto a su vida amorosa, lo cierto es que Pili ha encontrado la estabilidad en los últimos años con otro gran rostro de la música española. Desde finales de 2022, la hermana de Rosalía mantiene una relación con Diego Ibáñez, el vocalista del grupo Carolina Durante, con el que confirmó su relación a principios de 2023.

Pili Vila, hermana de Rosalía, sale desde hace tres años con Diego Ibáñez, vocalista de Carolina Durante RRSS

Ahora, casi tres años después de que la pareja comenzara su relación, el noviazgo está más afianzado que nunca. Ella también ha formado parte de la creación del show de la banda musical y la hemos visto en más de una ocasión acompañando a su novio y a sus compañeros durante sus giras por España.

De este amorío surge también la colaboración de Rosalía con Carolina Durante en 'Normal', donde la catalana incluye un verso en el que hace referencia a la relación de su hermana y el cantante. «Te echaste una novia que es un poco rara. Es un poco cuadro que se parezca a mí», canta esta en el famoso tema de la banda madrileña.