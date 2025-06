Pilar Castro: «Una crítica me daba angustia, pero ya no me castigo»

Aunque el cineasta Félix Sabroso ha creado 'Furia' para la pequeña pantalla, su equipo ha podido disfrutar de un estreno en pantalla grande, toda una experiencia para Pilar Castro (54 años), una de sus protagonistas: «Vibrar junto al público con lo que pasa en la serie es un lujo y resulta muy emocionante». Cecilia Roth, Candela Peña, Nathalie Poza y Carmen Machi son sus compañeras de reparto: «Trabajar con ellas es un aprendizaje porque las admiro mucho, aunque como son historias cruzadas no he coincidido con ellas tanto como hubiera querido». Pilar encarna a una mediática chef vegana que debe cerrar su restaurante por una mala crítica: «En eso no me parezco en nada a ella, porque yo relativizo mucho. Yo disfruto con el proceso, independientemente del resultado. De todas formas, antes una crítica me daba angustia, pero ya no me castigo. Ahora, con los 'haters', todo es destructivo. La crítica ha perdido su sentido y su valor». La serie es, para ella, «el caleidoscopio de un mundo que vive bajo un sistema lleno de contradicciones denunciadas en forma de sátira».

Pilar tiene un secreto para sobrevivir a la crudeza de estos tiempos: «El sentido del humor me ha salvado en muchos momentos. Me lo aplico a mí y lo aplico a mi mirada al mundo porque, si no lo hiciera, muchos días no me levantaría de la cama». Pero reconoce un punto débil que le ha costado mucho superar: «Soy demasiado complaciente y, sin saber cómo evitarlo, me costaba decir no. Este año he conseguido aplicarlo y ha sido gratificante porque me siento mejor, más segura y relajada. De todas formas, esa etapa hay que transitarla. Se aprende mucho de una misma y es imprescindible para luego valorar lo conseguido, pero me ha costado».

Cuando necesita desconectar, Pilar encuentra la paz «en mis amigas, en mi hijo, con mi chico. Cuando estoy rodeada de mis seres queridos». Con ellos superar aquello que la saca de quicio: «Los populismos, el narcisismo, el egoísmo de no querer ponerse en el lugar del otro. El ruido excesivo no lo soporto».

Se reconoce una mujer reivindicativa en temas como el feminismo o la salud mental, que le tocan de cerca, con un mensaje de advertencia: «La reivindicación empieza por una misma, siendo un ejemplo. Una tiene que ser coherente, responsable, no se puede ir buscando la culpa en los demás exclusivamente. Debemos ser más responsables».

Vida adulta

Por su parte, Pilar se ha quejado de la escasa visibilidad de las mujeres a partir de los 50, ha hablado con sinceridad de su transición a través de la menopausia: «No es una enfermedad, pero nos tienen que enseñar a vivirla. Tiene sus cosas buenas: estás mejor contigo misma, más tranquila. En mi caso he trabajado en ello. Hay una voz que te dice 'Ahora te toca a ti, tienes que cuidarte'. Tienes más hambre, tu metabolismo se ralentiza, pero es algo sabio de la naturaleza que te dice 'Tienes que soltar a su hijo y dedicarte a ti'», relataba en el pódcast 'Hoy tengo gine'.

También ha mostrado su preocupación por la ansiedad y sus consecuencias: «Estuve ocho años apartada de los escenarios tras los ataques de pánico que sufría en una función que tenía un componente de violencia que me afectaba. Lo pasé mal porque no tenía las herramientas para enfrentarme a esa situación estresante. La viví a pelo porque tampoco nadie me dijo que podía tomar una pastilla como solución para superarlo». Además, la actriz, vivió la maternidad como un momento clave: «Me cambió, me hizo enfrentarme a mis miedos para superarlos».

Diario personal

El 'emoji' que más usa: «El la carita que lanza un beso con un corazón. Me viene muy bien para rematar un mensaje cariñoso»

Se haría un 'selfie' con: «La actriz y bailarina estadounidense Liza Minnelli. Soy muy fan suya»

Un sacrificio por la fama: «No creo haber hecho ningún sacrificio por la fama porque, como me camuflo muy bien, he logrado pasar desapercibida. De todas formas, intento llevar una vida normal, alejada de las fiestas multitudinarias»

Un momento 'tierra, trágame': «Con la fallecida actriz Verónica Forqué, durante una función, que cambió una palabra y, con ella, todo el sentido de la réplica. Nos dio un ataque de risa, algo bastante común en los escenarios, pero a veces esas carcajadas me provocan momentos angustiosos porque no puedo parar y es muy contagiosa»

Algo que no puede faltar en su día a día: «Me gusta comer y cuidarme, por eso siempre como sano»

Un propósito que nunca cumple: «Ir al gimnasio»

Un lugar para perderse: «Cualquier sitio en Asturias»

Su primer beso: «Fue algo raro, la verdad es que no me gustó mucho»

Tiene miedo a: «La violencia, a la intolerancia, a la deshumanización y la polarización ideológica, entre otras cosas»

Dentro de 10 años se ve: «Seguir haciendo teatro como ahora. Soy de las de morir con las botas puestas»

Una foto de Pilar de joven rrss

La pequeña Pilar: «Era una niña soñadora, buena, con mucha necesidad de expresarse artísticamente. A mi padre le gustaba cantar y yo me apunté al Conservatorio de Música. Me llevaba al cine, al teatro, a la zarzuela, y yo desde el primer momento me vía en los escenarios. El baile me dio la disciplina necesaria. Me gustaba vivir en la calle, jugando con mis amigos, la pandilla que formábamos los del barrio, pero también tenía un mundo interior para desarrollar mis sueños»