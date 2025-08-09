Así es Pilar Aguiló, la discreta esposa de Jaume Anglada y amiga cercana de la Reina Letizia

Continúa la preocupación por el estado de salud del cantante y compositor mallorquín Jaume Anglada (53 años), quien permanece ingresado en la UCI del Hospital Universitario Son Espases tras sufrir un grave accidente de tráfico. El artista fue arrollado por un turismo mientras circulaba con su moto en la avenida Joan Miró, en Palma, y sufrió un traumatismo craneoencefálico severo, además de múltiples lesiones.

El conductor, identificado como un joven de 20 años que se encontraba bajo los efectos del alcohol, se dio a la fuga. Sin embargo, gracias a la rápida reacción de varios testigos presenciales, que memorizaron y comunicaron la matrícula del vehículo a las autoridades, la Policía Local de Palma logró localizarlo, arrestarlo y ahora, ha sido ingresado en prisión provisional tras tomarle declaración.

Según fuentes médicas, el estado de Jaume es crítico, aunque su vida no corre peligro. El artista tuvo que ser intervenido de urgencia, se le ha extirpado el bazo y presenta roturas en la cadera, la mandíbula y varias costillas.

En este duro momento, quien permanece a su lado es Pilar Aguiló, su esposa desde hace más de dos décadas y madre de sus dos hijos, Julia y Jaime. Aunque mantiene un perfil discreto y alejado de la atención mediática, en estos días su presencia se ha convertido en un apoyo inquebrantable para el músico y su familia.

Sobre Pilar Aguiló

Nacida en Palma de Mallorca en 1976, Pilar Aguiló es licenciada en Farmacia por la Universidad de Barcelona (1999) y cuenta con una especialización en Nutrición. Durante años trabajó en distintas farmacias de la isla hasta que, en diciembre de 2015, decidió emprender su propio proyecto profesional: Nutrición Activa.

Ubicado en el carrer Velázquez de Palma, su centro combina farmacia y tienda de dietética, y se ha consolidado como un referente local en suplementación, fitoterapia y bienestar integral. Aguiló ofrece tratamientos personalizados y asesoramiento nutricional, siempre con un enfoque holístico de la salud. También organiza talleres, colabora con otros especialistas y apuesta por productos de cosmética biológica y suplementos naturales.

Su carácter reservado se refleja incluso en su vida digital: mantiene su cuenta de Instagram en privado y sus apariciones públicas se limitan a eventos muy puntuales, como conciertos benéficos o celebraciones selectas en Mallorca.

Su estrecha amistad con Felipe VI y Letizia

El vínculo de Pilar Aguiló con la Reina Letizia se ha forjado al margen de los focos. Su marido es amigo personal del Rey Felipe VI desde principios de los años 90, cuando coincidieron en competiciones náuticas tras los Juegos Olímpicos de Barcelona. Esa amistad propició que Pilar y Letizia conectaran, según fuentes cercanas, por una afinidad basada en la sencillez y la naturalidad.

De hecho, se ha comentado que la Reina ha visitado el establecimiento de Aguiló en Palma, un gesto que refleja la confianza entre ambas. En varias ocasiones, Pilar ha acompañado a Anglada en recepciones en el Palacio de Marivent y ha coincidido con los Reyes en actos privados en Mallorca.

Su círculo social incluye también a la actriz y cantante Carolina Cerezuela, con quien Anglada formó el dúo 'Anglada Cerezuela'. No es extraño que este grupo, genuinamente mallorquín, se reúna en conciertos, regatas o cenas privadas en un ambiente distendido y sin protocolos.

Aunque Pilar Aguiló no ha ofrecido declaraciones públicas sobre el accidente, su papel en estos días es clave. Según el entorno de la familia, es ella quien mantiene el ánimo y la fortaleza para sus hijos, que son plenamente conscientes de la gravedad del estado de su padre.

Hoy, mientras Jaume lucha por recuperarse, Pilar encarna esa lealtad silenciosa que siempre la ha definido. Una presencia discreta pero constante, que habla más con gestos que con palabras y que, lejos de los titulares, es la auténtica fortaleza del músico mallorquín.