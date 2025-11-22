Pétalos, hojas y posos de café: el nuevo y sorprendente retrato de Carlos III que nada tiene que ver con los anteriores

En marzo del pasado año Taz Khan, fundador de la Cocina Comunitaria de Londres (LCK) y el Proyecto de Agricultor Urbano, encargó un cuadro al artista Michael Shellis. ¿Quién era el protagonista? El Rey Carlos III, a quien quería inmortalizar en su faceta más 'eco' ... . Al fin y al cabo, el monarca ha destacado siempre por su amor por la naturaleza, no solo por sus jardines, sino también por la ecología, sector en el que fue precursor antes de que el mundo entero comenzara a prestar atención.

Así ha surgido la obra 'El Rey de la Sostenibilidad', un homenaje a su activismo medioambiental que Michael Shellis ha creado a base de plantas, posos de café y madera reciclada. Según ha contado el autor, se inspiró en el libro que Carlos III escribió en 2010, 'Armonía: una nueva forma de mirar nuestro mundo', en donde expresa su idea de que el mundo humano y el natural son inseparables y deben cuidarse mutuamente.

Porque si hay algo por lo que Carlos se ha significado a lo largo de su vida es en su «visión verde». Cuando tenía 21 años, en los 70, ya dejó claro en un discurso que la polución química, aérea y de combustible iba a «destruir playas y a decenas de miles de pájaros marinos». Unas palabras que le convirtieron en el hazmerreír de muchos empresarios. También fue criticado en los años ochenta cuando introdujo en los terrenos de la Corona las prácticas orgánicas y sostenibles para las granjas, y en su terreno de Highgrove lleva años implementando un sistema natural que evita los pesticidas y protege las especies locales.

Así que, con estos aspectos en mente, Michael Shellis cogió su bici y se dedicó a recoger materiales que podrían venir bien para su obra. Flores de Hyde Park y St. James Park; hojas y ramas de la Catedral de San Pablo, e incluso pidió madera de fresno del jardín de Highgrove Estate para hacer la estructura del lienzo. Esto lo mezcló con la pintura habitual y también con posos de café para teñir las hojas y crear un cuadro que durante este mes ha estado colgado de una de las paredes de Buckingham Palace. Hasta ahora, que Carlos III lo ha trasladado a la Mansion House, es decir, la residencia del alcalde de la City de Londres, en una zona que puede ser visitada.

El mes pasado el Rey recibió al activista medioambiental Taz Khan y Suzy Jakeman, que fundaron la LCK, junto con el pintor Michael Shellis. «Mientras caminaba por el Palacio de Buckingham hacia la sala en donde presentamos la obra me giré hacia el guarda de seguridad y le dije: 'Me siento como la Cenicienta'», comentó el artista al 'Dallas Observer'. «Siendo americanos vemos este mundo casi como una película de Disney. No parece real hasta que estás ahí», añade.

Y pese al impacto que el palacio causó en el pintor, el que realmente se quedó extasiado fue Carlos, que tenía varias preguntas preparadas para Michael Sellis. Según 'The Telegraph', al monarca le «encantó» el trabajo artístico y mostró su interés en estas técnicas. Ya el pasado mes de marzo Michael publicó un vídeo en donde mostraba parte del proceso, tanto de recoger las flores como de colocarlas en el cuadro, y tiene más de 650 'me gusta'.

Sin duda, 'El Rey de la Sostenibilidad' es un buen peso para contrarrestar otros retratos que Carlos III ha tenido desde que comenzara su reinado en 2022, ya que el rojo ha sido uno de los tonos predominantes. El primero fue el firmado por Jonathan Yeo, que mostraba el rostro del Rey sobre un fondo rojo difuminado y con una mariposa monarca sobre su hombro. El autor dijo que era una referencia, precisamente, a su interés por el medioambiente, así como simbolizaba la metamorfosis y el renacer tras su ascenso al trono. Pero fue el propio Carlos III quien sugirió la mariposa, tal y como explicó el artista.

El pasado mes de mayo, Carlos y Camila desvelaron los dos retratos que adornan la sala del trono de Buckingham Palace. Los pintaron dos artistas diferentes: Peter Kuhfelf el del monarca y Paul S. Benney para el de su esposa, ambos escogidos por los protagonistas para estas representaciones oficiales que pasarán a la historia. El del Rey está también marcado por el color rojo, ya que está ambientado precisamente en esa misma sala del palacio, que tiene las paredes de este tono. En cambio, el de su mujer está más dominado por los tonos fríos.