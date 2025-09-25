Una persona asegura que no hubo 'affaire' entre el CEO y la secretaria en la 'kiss cam' de Coldplay: «No refleja la historia real»

Un momento que ha quedado en la retina de muchos, del que se ha hablado largo y tendido en televisión y sobre el que se ha escrito en prensa y digitales durante semanas: ese instante en el que la 'kiss cam' del concierto de Coldplay enfocó a una pareja aparentemente acaramelada de la que después se comentaría que estaban casados y tenían una aventura amorosa. A eso se le sumaba que él, Andy Byron, era director ejecutivo de Astronomer y ella, Kristin Cabot, directora de personal de la misma compañía.

Tras ir conociendo los detalles, un auténtico escándalo que desembocó en la renuncia de él a su puesto de trabajo y la suspensión de ella de su empleo. Y todo esto solo en lo profesional. En lo personal, la que hasta entonces era mujer de Byron presentó una demanda de divorcio el pasado mes de agosto. Entre tanto, Chris Martin hizo alguna que otra broma sobre el tema y los medios se mofaron de lo sucedido.

Como apuntábamos más arriba, ahora se dan a conocer nuevos detalles que apuntarían que lo que se comentó al respectó «no refleja la historia real». Así lo ha dicho una fuente cercana a Cabot, que ha dado detalles sobre aquel episodio que podrían dar la vuelta al caso: «Kristin y Andy tenían una excelente relación de amistad y no hubo ningún romance», habría dicho a la revista 'People'. A eso habría que añadir que «Kristin y Andrew (Cabot, su marido entonces) vivían separados« y que él también estaba «en el concierto de Coldplay en una cita». «Ahora están separados amistosamente y avanzan hacia el divorcio, centrados en sus familias», añade la persona entrevistada por la citada publicación.

Respecto a lo sucedido, la entrevista ha dicho: «Son personas reales y familias reales. Es difícil ver cómo la gente se ha divertido tanto a costa de ellos». También ha apuntado que esto «podría pasarnos a cualquiera en cualquier momento y creo que toda la desinformación ha sido lo más impactante de presenciar», ha publicado 'People'.

En lo que respecta a Andy Byron, este no ha hablado públicamente y nunca se ha manifestado en relación a los cientos de comentarios que se han vertido sobre su persona, en cuanto a lo ocurrido a aquella noche y respecto a la demanda de divorcio de su pareja. La fuente consultada por People ha incidido en cómo la supuesta amante del directo es la que más ha sufrido: «En los primeros tres días, tras conocerse la noticia, recibió unas 900 amenazas de muerte en su teléfono». Finamente perdió su trabajo, pese a que es «una de las mujeres más trabajadores que he conocido», ha sentenciado. La porfeiosnla comenzó a trabajar muy joven y lleva más de 22 años en publicidad, estando ahora en empresas tecnológicas como Astronomer, donde ejercía hasta hace unos meses.

Para terminar, ha afirmado que Cabot está tratando de que «sus hijos estén bien. Tiene muchos familiares y amigos a su alrededor que saben quién es realmente y la aman. Todos la apoyarán en esto, porque es algo que tomará su tiempo».