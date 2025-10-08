Perseguido por una acosadora: el «peligro real» que sufrió el Príncipe Harry en Londres antes de ver a su padre

El Príncipe Harry pasó un «peligro real» en su última visita a Londres antes de ver a su padre. Así lo ha asegurado 'The Telegraph' al hablar de la presencia de una acosadora con trastornos mentales y que a punto estuvo de ... acceder al hijo de Carlos III en su última visita a Inglaterra.

Este medio informó que una mujer anónima, que podría padecer problemas de salud mental, logró acercarse al duque de Sussex en dos ocasiones distintas mientras el príncipe este se encontraba en Londres para varios participar en unos eventos públicos señalados y ver a su padre.

El martes 9 de septiembre, el Príncipe Harry asistió a los Premios WellChild en el Hotel Royal Lancaster de Londres. Durante el evento, una mujer logró acceder a una «zona segura» para acercarse al duque de Sussex. Y un día después, fue fotografiada cerca de Harry durante su visita al Centre for Blast Injury Studies, según ha reseñado 'The Telegraph', que ha añadido que la mujer tiene antecedentes de acoso a Harry y a su esposa, Meghan Markle, y que incluso los siguió hasta Nigeria el año pasado.

«Confiar en la suerte»

«Estos incidentes no son raros para los miembros de la familia real. Sin embargo, la diferencia radica en que no hubo presencia policial ni protección personal; la intervención recayó en dos empleados de su servicio privado. Esta vez, tuvieron suerte y reconocieron a la persona que tenía la fijación. Confiar en la suerte no es una solución a largo plazo», ha indicado una fuente de los servicios de seguridad a 'People'.

Los incidentes ocurrieron apenas unos meses después de que el Príncipe Harry perdiera su importante recurso de apelación en demanda del restablecimiento de su seguridad estatal en el Reino Unido, la cual, según él, fue injustamente revocada después de que él y Meghan Markle renunciaran a sus deberes reales y se mudaran a Estados Unidos en 2020.

El juez Sir Geoffrey Vos desestimó la apelación de Harry el 2 de mayo, apuntando que los otros dos jueces coincidieron con su opinión. Tras el veredicto, el Príncipe Harry deslizó que sus «peores temores» se habían visto confirmados y que eso era «realmente triste».

«Entre los más amenazados»

Neil Basu, exjefe de antiterrorismo de la Policía Metropolitana, se ha pronunciado sobre la necesidad de protección policial del duque de Sussex, señalando que tanto Harry como Meghan se encontraban «entre los más amenazados» dentro de la familia real. En los últimos años, varias personas han sido arrestadas y encarceladas por intimidar a la pareja.

Si bien Harry aún muestra su disgusto por las resoluciones en torno a la privacidad y la protección en su país natal, sí dio un paso importante para intentar suavizar la tensa relación con su padre durante su visita al Reino Unido. El 10 de septiembre, visitó Clarence House y se reunió durante casi una hora con el rey Carlos, compartiendo un té. Sin embargo, no ha vuelto a haber más acercamientos desde entonces después de aquel encuentro que significó el primer cara a cara entre ambos en más de 19 meses.