Perseguido por una acosadora: el «peligro real» que sufrió el Príncipe Harry en Londres antes de ver a su padre

Una mujer con antecedentes estuvo a punto de acceder a él hasta en dos ocasiones

'The Telegraph' ha asegurado que el hijo de Carlos III vivió momentos de tensión en su última visita a Inglaterra

El Príncipe Harry, en su última visita a Londres.
A.B. Buendía

El Príncipe Harry pasó un «peligro real» en su última visita a Londres antes de ver a su padre. Así lo ha asegurado 'The Telegraph' al hablar de la presencia de una acosadora con trastornos mentales y que a punto estuvo de ... acceder al hijo de Carlos III en su última visita a Inglaterra.

