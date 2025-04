Así están los perros de la Reina Isabel II, tres años y medio después de su muerte

Una de las imágenes más emblemáticas de la difunta Reina Isabel II fue en la que aparecía sentada en el césped rodeada por sus cuatro fieles Corgi. Una imagen retratada por la fotógrafa Annie Leibovitz y que protagonizó la revista 'Vanity Fair' en el año 2016.

Otro recuerdo es cuando junto a Daniel Craig apareció escoltada por sus peludos para dar inicio a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres... Y es que Isabel II siempre -y no de cara a la galería- ha sido una gran amante de los animales, sobre todo de los perros y caballos. Pero no sólo ella, toda la Familia británica ha mostrado desde hace años su cariño por los animales. En la memoria está el entrañable Dash, el perro que acompañó a la Reina Victoria por los pasillos de Buckingham e incluso en su propio dormitorio este tenía su propia cama e incluso compartía lecho junto a ella y su esposo Alberto.

La Reina lleva teniendo - a los 7 años le regalaron a Dookie- Corgis desde que a sus 18 años, en 1944, recibió de su padre el Rey Jorge VI como regalo de cumpleaños a una perrita de nombre Susan. La primera -según cuentan- de una larga saga de hasta 30 perros, la mayoría descendientes de esta. La perrita falleció en 1959, tras 15 años de acompañar a Isabel, y cuenta con una lápida conmemorativa en Sandringham, una de las residencias reales, tal y como relató Carmen Aniorte en una noticia publicada en ABC.

En una ocasión el diario británico 'The Sun' dijo: «Es impensable que la reina no tenga corgis; es como si la torre de Londres no tuviera cuervos». Su amor por los corgis fue celebrado durante la fiesta del Jubileo de Platino por sus 70 años de reinado a través de una reunión de 70 corgis en Balmoral y una carrera de corgis en el hipódromo de Musselburgh.

Tras la muerte del último de esta larga saga en 2018, Isabel II decidió no tener más. No quería que ninguno de sus cogis la sobreviviese...Esta promesa se rompió cuando el Príncipe Andrés le regaló dos cachorros poco antes de la muerte de Felipe de Edimburgo. Muik y Sandy y Lissie una cocker spaniel acompañaron a Isabel II en sus momentos de duelo en sus paseos por los verdes jardines de Balmoral e incluso en los meses de confinamiento. Los últimos perros que han acompañado a Isabel II son un corgi y un dorgi que atienden a los nombres de Fergus y Muick.

Durante un tiempo desde que falleció de la Reina, la suerte de los perros fue una incógnita. Pero finalmente se decidió que los amigos peludos acabasen custodiados por el Príncipe Andrés y su exmujer, Sarah Ferguson.

Este fin de semana, con motivo del Día Internacional de la Mascota, Sarah Ferguson ha compartido una imagen en su perfil de Instagram en la que aparece con los perros de la soberana además del resto de sus animales.

«¡Feliz Día Internacional de la Mascota a mis siete dulces perritos!», ha escrito junto a la fotografía. «Desde sus colas meneantes y sus mimos reconfortantes, hasta la presencia tranquilizadora y leal compañerismo que dan cada día, la vida es simplemente más brillante con estos increíbles amigos peludos a mi lado», ha añadido.