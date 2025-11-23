Suscribete a
ABC Premium

Penélope Cruz y su nuevo enfoque de la fama: «Le permite conectar con las nuevas generaciones»

Durante años era difícil ver a la actriz española en un evento en nuestro país, pero en los últimos meses algo ha cambiado

El gran patrimonio de Penélope Cruz y Javier Bardem: cuatro casas de ensueño por el mundo y una nueva joya en Chamberí

Penélope Cruz
Penélope Cruz GTRES
Marina Ortiz Cortés

Marina Ortiz Cortés

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Penélope Cruz tiene 51 años y una carrera envidiable que muchos actores españoles desearían. Ha trabajado con directores como Pedro Almodóvar, Woody Allen o Bigas Luna, y con actores como Johnny Depp o Tom Cruise. En su agenda podrían encontrarse algunos ... de los nombres más 'top' de Hollywood y, por supuesto, de nuestro país. Ha sido nominada al Oscar en cuatro ocasiones y lo ganó en 2009; tres veces ha optado al Globo de Oro y trece al Goya, habiéndose llevado la estatuilla en tres ocasiones.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app