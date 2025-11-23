Penélope Cruz y su nuevo enfoque de la fama: «Le permite conectar con las nuevas generaciones»

Penélope Cruz tiene 51 años y una carrera envidiable que muchos actores españoles desearían. Ha trabajado con directores como Pedro Almodóvar, Woody Allen o Bigas Luna, y con actores como Johnny Depp o Tom Cruise. En su agenda podrían encontrarse algunos ... de los nombres más 'top' de Hollywood y, por supuesto, de nuestro país. Ha sido nominada al Oscar en cuatro ocasiones y lo ganó en 2009; tres veces ha optado al Globo de Oro y trece al Goya, habiéndose llevado la estatuilla en tres ocasiones.

Y no solo triunfa como actriz, desde hace años una de las firmas de moda más importantes del mundo cuenta con ella como embajadora. Es, desde 2018, la imagen de Chanel y en cada uno de sus eventos públicos luce uno de sus impresionantes vestidos o trajes de alta costura. En 2023 también firmó una lucrativa campaña con Emirates, demostrando que su valor es internacional y no caduca.

Todo esto sin prodigarse en las fiestas de las que luego hablan en el papel couché y con una vida íntima muy privada, ya que lleva quince años casada con Javier Bardem y apenas se conocen detalles de su vida en pareja. Y, pese a todo, conservando su estatus de superestrella, tanto en nuestro país como a nivel internacional. Llegada a este nivel de éxito cualquiera pensaría que hay poco que hacer para mantener el brillo. Sin embargo, los últimos movimientos de Penélope podrían indicar lo contrario.

En los últimos meses la actriz se ha hecho viral por participar en el concierto de Bad Bunny en agosto (dejó claro que acudiría en otras fechas de la gira si podía); asistir al desfile de Chanel en la Semana de la Moda de París a principios de octubre y también en forma de 'videollamada' a la última cita de Guitarricadelafuente en Madrid el 17 de octubre. Sin parar ni un minuto, acudir al Academy Museum Gala de Los Ángeles (California) al día siguiente y, diez días más tarde, contarse todo el chisme -como dicen los jóvenes en las redes sociales- con Rosalía en el partido del Real Madrid-Barcelona F.C. en el Santiago Bernabéu.

Penélope Cruz será homenajeada en la Gala del Museo de la Academia 2025.



Recibirá el Premio Icono, que reconoce a un/a artista cuya carrera ha tenido un gran impacto mundial. pic.twitter.com/lumMCCCZZa — cinema updates (@cinemaupdate_) July 17, 2025

Una intensa racha de actos públicos y viajes que, sin estar en ninguna promoción, resulta especialmente llamativa. «El secreto de Penélope es que es muy selectiva. Al no prodigarse, cada vez que aparece en un contexto de ocio, el gesto tiene un valor enorme de autenticidad», asegura la experta en marca personal Ana Jiménez. «De repente, la actriz sofisticada de Chanel y Almodóvar se vuelve accesible. Este tipo de gestos le permite conectar directamente con las nuevas generaciones (incluyendo, según ella misma, a sus propios hijos) y con un público joven que quizás no ha crecido con 'Todo sobre mi madre', pero que sí entiende de cultura pop», añade.

Por supuesto, en el concierto de Guitarricadelafuente hay una motivo no tan oculto. El cantante es el protagonista del nuevo proyecto de Los Javis, 'La bola negra', en el que también participa Penélope. «Esto demuestra una coherencia tremenda», expresa la experta. «Está atenta a lo que se cuece en la cultura, tendiendo puentes entre los iconos de siempre y el talento de hoy. Su estrategia es redonda porque logra un efecto doble muy potente», sentencia Ana Jiménez.

Para Carlos de Burgos, actor y creador de contenido informativo sobre el mundo del cine, Penélope Cruz tiene ganadas a las nuevas generaciones. «Yo diría que Penélope está más cercana al público que nunca, especialmente al joven. Creo que cuando se fue a Hollywood la prensa se portó muy mal con ella y, en vez de celebrar su éxito, la maltrató poniendo en duda su talento e ignorando su éxito profesional para centrarse en su vida privada», expresa. Fue por eso, a su parecer, por lo que la actriz decidió cerrarse en banda y convertirse en una persona «hermética».

Felices 50 a un ICONO del cine y moda Española, una gran actriz y mejor persona Penélope Cruz ✨🤍 pic.twitter.com/otgxGfVgcQ — •◡• (@bealoneonmyown) April 28, 2024

Pero las cosas han cambiado, «ya no necesita comunicarse con el público a través de los medios de comunicación, ha descubierto a través de las redes sociales que la opinión del público sobre ella es muy positiva», indica. «Creo que ha hecho que se vaya sintiendo más cómoda, pudiendo mostrarse más natural en entornos públicos con un público que la adora», finaliza Carlos de Burgos.

En definitiva, Penélope ha encontrado en la madurez la confianza en sí misma y el aprecio de un público que la considera un icono. Personajes como Rosalía, ídolo de jóvenes y mayores con quien muestra complicidad, validan y confirman ese cambio de paradigma.