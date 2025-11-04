Suscribete a
Penélope Cruz se compra un impresionante ático en Chamberí de dos millones de euros

La oscarizada actriz ha invertido en una exclusiva promoción situada en el céntrico distrito madrileño, según ha contado 'Vanitatis'

Es parte de un edificio modernista y cuenta con todo tipo de comodidades

Penélope Cruz, en una imagen reciente.
Penélope Cruz, en una imagen reciente. GTRES

A.B. Buendía

La oscarizada actriz Penélope Cruz se ha comprado un ático en el cotizado distrito madrileño de Chamberí valorado en más de dos millones de euros, una lujosa vivienda que es la joya de la corona de un edificio modernista y que ... cuenta con todas las comodidades, según ha informado 'Vanitatis'.

