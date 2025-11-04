Penélope Cruz se compra un impresionante ático en Chamberí de dos millones de euros

La oscarizada actriz Penélope Cruz se ha comprado un ático en el cotizado distrito madrileño de Chamberí valorado en más de dos millones de euros, una lujosa vivienda que es la joya de la corona de un edificio modernista y que ... cuenta con todas las comodidades, según ha informado 'Vanitatis'.

Son días llenos de expectativas para Penélope Cruz, quien se encuentra inmersa en un nuevo reto profesional, 'La bola negra', de la mano de Los Javis. Comenzó su rodaje en agosto de 2025 y la llevó por diferentes localizaciones de Castilla y León, Madrid y Cantabria. Se estrenará el próximo año, pero mientras tanto la actriz ha decidido comprarse un piso. Pero no cualquiera.

La intérprete española ha invertido en un impresionante ático situado en uno de los edificios modernistas de Chamberí, una exclusiva zona de Madrid, según ha informado 'Vanitatis'. La vivienda es todo un lujo al alcance de pocos bolsillos y cuenta con todo tipo de comodidades. Se ubica en la séptima planta del edificio y la compró antes del verano, aunque no ha sido hasta ahora cuando se ha sabido.

A través de unas sociedad

Completó la transacción en las oficinas de una conocida inmobiliaria especializada en propiedades exclusivas, ha precisado el citado medio, a través de Buble Gold S.L., la sociedad que utiliza de manera habitual para gestionar sus inversiones patrimoniales en España y que fue fundada en 2003. Está administrada por un abogado de Penélope Cruz y ella es la socia única.

Esta empresa también tiene a su nombre un amplio local comercial de más de 100 metros cuadrados situado en la cotizada calle de Claudio Coello, también en la capital de España. Además, posee otros inmuebles repartidos por diferentes puntos de la Comunidad de Madrid, como San Agustín de Guadalix, Alcobendas y la propia capital.

Según 'Vanitatis', el ático de Chamberí fue adquirido como parte de una promoción de lujo y se ubica exactamente en las cercanías de la glorieta de Quevedo y de la plaza de Olavide. Es un edificio de inspiración modernista de principios del siglo XX y la estructura cuenta ya con una rehabilitación íntegra realizada por el fondo suizo Pictet Alternative Advisors y la sociedad venezolana Lasabia.

Una espectacular piscina

'Vanitatis' señala que toda la construcción alberga en su interior 19 viviendas y los precios giran en torno a los 9.000 euros por metro cuadrado. El inmueble cuenta con la fachada original y en su interior hay desde una gastroteca a un gimnasio. También cuenta con solárium y una espectacular piscina en la azotea.

El edificio cuenta con cuatro áticos y el adquirido por Penélope Cruz ocupa 173 metros cuadrados más otros 15 de terraza. Ya solo queda a la venta uno de los cuatro áticos ofertados inicialmente. El interior posee techos altos y los materiales de la construcción son de primera calidad, incluyendo suelos de roble natural y encimeras de mármol veteado. También cuenta con la mejor tecnología y un sistema domótico integral.