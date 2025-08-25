Pelea entre Bb Trickz y Metrika, a golpes y gritos de autotune en pleno festival

Metrika, de espaldas, en el momento del asalto de escenario de Bb Trickz (a su derecha)

Muchos conocen a Bb Trickz más por sus incidentes extramusicales que por sus canciones, y parece que la artista pretende reforzar ese perfil táctico. Ahora, saboteando los conciertos de sus compañeros de festival.

No se sabe muy bien qué pasó (si es que pasó algo) antes del concierto de Metrika en el festival asturiano Riverland que se ha celebrado este fin de semana. Pero el caso es que a la cantante Bb Trickz le dio por subir al escenario para sabotear la actuación de la artista castellonense. Ants de que Metrika se diera cuenta, Bb Trickz le quitó el micrófono para pedirle explicaciones por una presunta polémica debido a unas declaraciones de esta última.

«¿Tú no me dijiste que me ibas a robar los 'racks'?», gritó Bb Trickz, refiriéndose a sus fajos de billetes en jerga urbana. «¿Qué pasa aquí?», exclamó Metrika totalmente desconcertada. Todo ello con el autotune aún activado, lo que hizo más cómica la escena. De pronto los equipos de ambas artistas subieron también al escenario y se formó una tangana en la que alguien arrojó una botella de agua a Metrika, y otro golpeó en la cara al manager de Bb Trickz. Instantes después, la artista catalana y sus acompañantes se marcharon a los camerinos visiblemente nerviosos pero con la misión cumplida, pues uno de ellos llevaba una cámara para grabar su espectáculo, claramente preparado.

El festival, que tiene lugar en la localidad de Coviella, en el mismo recinto donde tradicionalmente se celebra el festival Aquasella (en un entorno natural junto al río Sella), y en el que también participaban artistas como Albany, D.Valentino, Rusowsky, se vio así interrumpido por esta escena lamentable, a la que el público reaccionó gritando «¡Bb Trickz, hija de puta!», y publicando vídeos del incidente grabados desde varios ángulos.

BB TRICKZ HIJA DE PUTA pic.twitter.com/9nmhv9kf5U — Kaan (@kaanij0) August 23, 2025

BB TRICKZ JODIENDO EL

CONCIERTO DEL RIVERLAND A METRIKA OSTIAAAAA pic.twitter.com/eZ0vpdGXVD — xikito🖤 (@estoyxikito) August 23, 2025

SIEMPRE DEL LADO DE BB TRICKZ,ESO POR HACERSE LA MALA AMOOOOUR pic.twitter.com/NcFxkKzmvt — jjoa☆ (@exxtrarawr) August 24, 2025

Mientras tanto, Metrika se dirigió así a sus fans: «Siento deciros que me han mojado el pelo pero el manager de la Bb Trickz se ha llevado un puñetazo en la boca. Ella se ha encerrado en el camerino y hasta que no la han sacado por la fuerza... Es lo que hay, ¿no? Ya la pillaremos, ya la pillaremos...».

Al parecer, lo que desató la ira de Bb Trickz fue el 'speech' que Metrika hizo el año pasado en el Infierno Festival que el rapero Yung Beef organiza en Granada, metiéndose con ella por haber cancelado su actuación sólo dos días antes de celebrarse. «Bb Trickz no ha venido porque no quería que le robaran los 'racks'», dijo entre las risas y aplausos de los asistentes. Ha tardado un año, pero Trickz ha tenido su venganza.

se olvidan que la hija d puta de metrika se hizo la mala cuando bb trickz no pudo ir al festival de yung beef?pvta de mierda se lo merecia pic.twitter.com/HPxNg7zZ1h — jjoa☆ (@exxtrarawr) August 24, 2025

Esta no es la primera polémica de Bb Trickz con compañeras de profesión. En el 2024 se difundieron ampliamente imágenes de una discusión con la cantante Bad Gyal durante un evento en Nueva York. Aquel enfrentamiento se viralizó tras filtrarse un vídeo en el que podía escucharse a Bad Gyal recriminándole: «Lo que dices en tus canciones, dímelo a la cara».

También ha tenido encontronazos artísticos, o 'beefs' como se dice en la jerga rapera, escribiendo letras de canciones en las que denigraba a otros artistas como Nathy Peluso o el propio Yung Beef, a quien dedicó esta frase en su primer EP 'Trickstar': «Te follaste a Yung Beef, ahora tienes el sida». Él contestó con otra canción en la que rapeó: «Es que tú estás firmá', damn. Comerse un menú 'e Bizarrap. No eres calle, no eres gitana. Yo soy puro beef, tú menú de Aitana (...) Bb trickz, lil' bitch, vo'a pegarle el sida a tu sis (Bitch). Bb trickz, mini bitch, ay, por Dios, bájate de este bich' (Ah)».

Belize Nicolau Kazi, nacida el 28 de abril del 2000 en Barcelona, es una rapera y cantante que irrumpió en la escena musical en 2023 con bajo el alias Bb Trickz y el videoclip 'Missionsuicida', adelanto de su primer EP. Proveniente de una familia creativa —su madre es canadiense y acupuntora, mientras que su padre es DJ y productor—, trabajó desde pequeña como modelo infantil y cantante. En su meteórico ascenso, ha cosechado el apoyo de artistas como Karol G, Rosalía y Veeze y de medios como Vogue, Rolling Stone y Esquire.

Por su parte, Thais Amores García, conocida como Métrika, nació el 23 de noviembre del 2003 en Castellón. Desde los 13 años mostró gran interés por la música, especialmente el trap, explorando el autotune y participando en batallas de rap. Muy joven empezó a grabar temas desde casa y produjo sus primeras canciones,

Más temas:

Violencia

Música

Conciertos