Pelayo Díaz desvela cómo quiere que sea su boda con Gal Marom: «Muy íntima, yo creo»

Pelayo Díaz (39 años) atraviesa una de sus mejora etapas. El estilista, que hace unos días anunció en redes sociales su compromiso con Gal Marom, ha compartido nuevos detalles sobre el que será uno de los días más importantes de su vida, en conversación con 'TardeAR'.

«Aún no hay fecha, no hemos hablado ni de preparativos, ni de cuándo va a ser ni de nada, supongo que serán muchas conversaciones y muchos detalles», confesaba en una llamada en directo con el programa, donde adelantó cómo le gustaría que fuera el enlace: «Muy íntima, yo creo».

Durante la conversación, los colaboradores no dudaron en preguntarle por el momento de la pedida, y Pelayo lo relató con entusiasmo. «Estoy contento y procesándolo, la verdad. No hincó rodilla, fue en el crucero que hemos hecho, todo muy bonito», explicó.

El diseñador reconoció que la sorpresa fue total: «Yo no me lo esperaba, estoy en shock; estoy siempre atento y cuando alguien hace algo fuera de rutina enseguida lo noto y aquí no me enteré de nada; lo hizo super bien. Llevaba el anillo en el bolsillo y como llevamos pantalones anchos porque gracias a Dios el mundo pitillo se ha acabado, pues claro no me enteré».

Sobre el momento exacto, Pelayo detalló que fue al atardecer: «Yo creo que él tenía un poco de miedo de que yo encontrara el anillo por la habitación y entonces lo hizo todo como en el comienzo del crucero; quería pedírmelo y ya, no fue en ningún lugar específico».

Pero, ¿quién es el hombre que ha conquistado el corazón de Pelayo? Gal Marom es desarrollador de aplicaciones y formó parte del equipo que creó Siri para Apple. «Es desarrollador de aplicaciones. Para que te hagas una idea: es una de las cabezas pensantes que está detrás de Siri. De los que desarrolló Siri para Apple», presumía orgulloso Pelayo, que lo define como un auténtico «cerebrito».

Actualmente, Marom cursa un máster en una prestigiosa escuela de negocios en París, aunque eso no ha impedido que ambos consoliden una relación sólida y estable desde que se conocieron en la Semana de la Moda de Londres en 2023.

«Me enamoré a primera vista», reconoce Pelayo, que recuerda con ternura cómo un exnovio suyo fue quien lo animó a ir a la fiesta en la que conoció a Gal: «Llamé a mi ex, Mark, y le pregunté dónde ir. ¡Mi exnovio fue el que me mandó a la fiesta en la que conocí a Gal!».

Una noche mágica que dio paso a un romance que ahora se encamina hacia el altar y que, además, viene acompañado de grandes planes de futuro. «Queremos ser papás. Siempre he tenido instinto paternal. Aunque mi chico me puso la condición de casarnos antes… ¡qué tradicional!», bromeaba el estilista el pasado marzo en 'Lecturas'.

