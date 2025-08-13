La pedida de mano de Lady Eliza Spencer, sobrina de Lady Di, y todo sobre su vida actual

Todo lo que tiene que ver con los Spencer, la familia de la fallecida Diana de Gales causa sensación, ella consiguió ser una mujer muy querida y todo lo que la rodeó, especialmente sus familiares son foco de interés cada vez que se conoce algún pequeño detalle de su historia. En términos generales esto no es reciproco, pues hubo momentos en que ellos prefirieron mantenerse en un segundo, tercero o incluso octavo plano, no querían aparecer, ser perseguidos ni ser fotografiados. Y eso marcó la vida de Lady Eliza Spencer, una de las sobrinas de Lady Di, que ahora se ha prometido y se ha convertido en noticia.

Siendo solo una niña, hija de Charles Spencer, hermano de Diana, y Victoria Lookwood, se mudó a Sudáfrica. Se mudó toda la familia después de la separación de sus padres, ella y sus dos hermanas, con el objetivo de alejarse de la prensa y de la atención mediática que su tía generaba. Allí crecieron libres, en un entorno natural y logrando mantener un perfil bajo que de otra manera hubiera sido imposible. Y aquellos años marcaron sus vidas, pues jamás han perdido contacto con lo que allí vivieron.

De hecho, Lady Eliza, acaba de prometerse y lo ha hecho con Channing Millerd, un empresario de Ciudad del Cabo (Sudáfrica), un lugar al que sigue muy unida, tanto que ya siendo adulta ha establecido su vida en parte allí y en parte en Reino Unido, también motivada por el hecho de que su futuro marido es de allí y es allí donde opera con sus empresas y negocios. Pero sobre todo porque es un lugar en el que ella se siente en paz, con el que siempre ha estado muy conectada y en el que vivió una parte muy importante de su vida.

Allí se alejó de todo y aprendió lo que era la intimidad, y desde entonces eso ha sido algo muy importante para ella. Tiene dos hermanas, su gemela Lady Amelia, y una más mayor, Lady Kitty, y ella es la que más lucha por no dar demasiados detalles de su vida privada. De hecho, que a través de sus redes haya hecho pública su pedida de mano es toda una sorpresa, pues casi ni se conocía que mantenía una relación y menos una tan seria como para pasar por el altar.

Pero ha sido ella quien ha compartido la imágenes del bonito momento a través de las redes sociales; durante unas vacaciones en Santorini hace solo unos días, en una terraza preparada con una mesa para dos y con el mar de fondo, él se arrodilló ante ella de manera completamente tradicional, con la caja con el anillo de pedida en la mano, y ella se arrodilló también mientras mostraba su asombro, con un paisaje idílico detrás, con el mar, con la ilusión reflejada en sus caras y en las palabras que acompañaron las imágenes 'Forever and ever'. Un momento privado, que han querido compartir sorprendiendo a todos los que los conocen.

Porque no es habitual que ella comparta demasiado sobre su vida privada, y porque ahora se abren todas las apuestas para conocer más datos acerca de la boda, de la que ya se dice que puede celebrarse en bien en Ciudad del Cabo, bien en Althorp House, una mansión familiar de los Spencer, o bien en un lugar soleado como podría ser el lugar de la pedida, Santonrini, o España, país que siempre ha gustado mucho a los Spencer. Pero sin duda la gran pregunta es si estarán sus primos, Harry y Guillermo, con sus correspondientes mujeres e hijos, pues si han confirmado que hay buena relación, pero por lo que se sabe no es muy cercana más allá de momentos familiares muy marcados, por lo que es difícil aventurar si estarán o no a su lado y si estarán los dos o solo uno de ellos.

Todavía se desconoce, pero mientras llega el momento, Lady Eliza sigue disfrutando de su relación y el verano, lo que intercala con algunos trabajos esporádicos. Igual que sus hermanas trabaja en la moda, pero de manera bastante discreta, mientras la mayor, Kitty, es quién tiene un papel más público, ella ha preferido no mostrarse más que en momentos muy puntuales, ha sido portada de algunas editoriales de moda, como por ejemplo Vogue, y acude a algunos desfiles y eventos de alto perfil dentro del sector, y poco más, si se tiene algún dato más allá de esto, es lo que ella va compartiendo en sus redes, que no es mucho puesto que suele priorizar las fotos bonitas, en muchas ocasiones sin contextualizar, pues es evidente su gusto a interés por la moda y la estética con solo echar un vistazo a su perfil. Tanto ella como sus hermanas han heredado la pasión de su tía por todo lo referente a esto, y pese a que han intentado en muchas ocasiones pasar desapercibidas, también han sabido hacer buen uso de su nacimiento en una familia de aristocracia que además ha vivido una historia como pocas, una que marcó sobre todo la vida de su padre, pues Eliza, por ejemplo, solo tenía cinco años cuando su tía falleció.