El peculiar nombre que ha escogido Isa Pantoja para su hijo

Después de una larga espera, este domingo 22 de junio de 2025 Isa Pantoja y Asraf Beno han dado la bienvenida a su primer hijo en común. «Bienvenido a nuestras vidas, Cairo. Acabas de llegar y ya te queremos con locura, tu hermano, tu padre y yo. Eres luz», ha escrito la hija de la tonadillera en su perfil de Instagram junto a un carrusel de fotografías en las que aparecen los felices padres junto al bebé.

De raíz árabe, como su padre, el nombre de Cairo deriva del término Al-Qāhira, cuyo significado literal es «el fuerte» o «el victorioso». Un nombre con mucho significado para la pareja.

La familia se encuentra descansando ahora en el hospital de José Manuel Pascual de San Rafael , ubicado en la calle Diego Arias de Cádiz. Y tal como dijo la propia madre en el programa 'La Familia de la Tele', prefiere que no haya «visitas en el hospital y que estas visitas se hagan en casa, a su debido tiempo. Creo que es importante poco a poco adaptarnos a la nueva situación y ya después recibir a quienes quieran conocer al niño». También reveló que uno de los detalles que ha gustado especialmente es el que ha comentado sobre el apoyo que está recibiendo de su prima, Anabel Pantoja. Ha dicho que ella «se ha ofrecido constantemente para ayudarme en lo que pueda, hasta para preparar la maleta del hospital, que si hace falta viene con la niña. Desde que ella es mamá tenemos más contacto, más relación, y hablamos a diario».

Sobre todo porque la hermana de Kiko Rivera sufrió una serie de contratiempos las semanas previas al parto. «Tiene la cabecita mal puesta desde hace unas semanas. Tiene la cabeza un poco girada, aunque él está cómodo así. Aun así, me he mentalizado en todas las posibilidades y a ver qué va pasando», comentó explicando que el bebé no se encontraba bien 'encajado'.