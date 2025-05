Pax Jolie-Pitt sufre un nuevo accidente de tráfico con su bicicleta eléctrica meses después de chocar contra otro vehículo

Tan solo hace cuatro meses, Pax Jolie-Pitt, uno de los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt, reaparecía en público en una alfombra roja sin ocultar las secuelas físicas que atravesaba tras sufrir un accidente de tráfico el verano pasado. El joven era hospitalizado en julio por un «traumatismo grave» después de estrellarse con un coche mientras se desplazaba en bicicleta eléctrica en mitad del tráfico, y tiempo después se mostraba en público con el brazo escayolado y el rostro con cicatrices como consecuencias del siniestro. A través de un sombrero que lucía en uno de sus paseos posteriores al accidente junto a su madre, Pax quiso transmitir que la manera en la que superó el incidente era un «milagro».

Pero ni con el mensaje ni las secuelas aprendió la lección de la importancia de la seguridad y la precaución en carretera. En las últimas horas, el hijo de Angelina Jolie ha vuelto a sufrir un nuevo accidente con su bicicleta eléctrica, que, aunque en ese caso el joven no ha sufrido daños importantes, no deja de evidenciar el poco control que lleva al volante conduciendo temerariamente. A diferencia del primero, ahora Pax sí llevaba un casco que le ha podido salvar del estado de inconsciencia en el que le encontraron los testigos del choque que tuvo lugar en julio, tras el que incluso creyeron que había perdido la vida antes de recuperar la consciencia.

Este fin de semana, Jolie-Pitt volvía a impactar contra un coche mientras circulaba por una transitada calle de Los Ángeles. Según lograba captar una cámara que filmaba un vídeo compartido por el portal 'TMZ', el joven de 21 años daba botes y hacía eses encima de su bicicleta eléctrica hasta que perdió el control del vehículo y se estrellaba contra la puerta delantera de un coche que circulaba paralelamente al monoplaza. Aunque Pax salió ileso del incidente, el coche sí quedaba abollado por la fuerza con la que se produjo el impacto. El vídeo también recoge cómo instantes después Pax y el conductor solucionaron conversando el asunto, tras el cual el hijo de Angelina reanudaba de nuevo la marcha con el manillar de la BMX reajustado y la misma actitud temeraria.

En el primer incidente que protagonizaba con su bicicleta tras estrellarse contra la parte trasera de un vehículo parado en un semáforo en rojo, el impacto causó al joven un traumatismo en la cabeza y dolores fuertes en la cadera. Además de preocupar a los testigos de la escena que acudieron a socorrerle cuando se encontraba inconsciente, el accidente preocupó a los médicos por una posible hemorragia cerebral, lo que obligó a su traslado inmediato al hospital. Los primeros en auxiliarle advirtieron que la bicicleta que conducía era un vehículo no autorizado en la zona por la que circulaba y que además la intersección en la que se produjo el impacto no contaba con la señalización adecuada. «Al acercarme, vi que se trataba de un joven tirado al lado de una gran bicicleta eléctrica. Tenía los ojos cerrados y sangraba por la cabeza. Aunque conocía a Pax Jolie-Pitt por haberlo visto en fotos en revistas, no lo reconocí en absoluto en ese momento», reconoció una testigo.

Después del accidente que sufría su hijo, Angelina Jolie planeó presentar una demanda contra la conductora del vehículo involucrado, pues supuestamente no asistió a Pax cuando se encontraba en una situación de riesgo. En agosto, el joven fue dado de alta e inició la rehabilitación de sus secuelas. Por su parte, Jolie incluía en sus acciones legales a la ciudad de Los Ángeles por la falta de señalización. Pero la actitud con la que conduce el joven no es desconocida para su entorno. 'Page Six' informaba en una ocasión que «sus amigos están preocupados por él» por su imprudencia. «Ha tenido una serie de accidentes automovilísticos. No es agradable. Pax es un niño con problemas y Angelina está haciendo todo lo posible para ayudarlo», dijo una fuente en referencia a otro siniestro que sufría el joven varios meses antes del primero en verano, cuando destrozó su Tesla después de chocar contra un camión aparcado.