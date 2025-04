Paula Vázquez: «Antes no tenía vida privada, mi mundo eran los platós y me olvidé de hacer mi hogar»

Para la presentadora Paula Vázquez, una entrega de galardones puede convertirse en uno de los días más especiales cuando se trata de compartir escenario con los artistas que verdaderamente admira. El jueves 20 de marzo, Paula tuvo el honor de participar en la gala de los Premios Dial Tenerife 2025 y, «entusiasmada», expresaba a este diario que sentía que era «un día memorable para mí porque entrego un premio a Amaral, que es un dúo al que sigo desde hace casi 30 años, y a Chenoa que es una compañera estupenda que está teniendo mucho éxito como artista y también como presentadora». Antes de dejarlo todo al azar, Paula se tomó tan enserio esta faceta en la que se probaba que hasta elaboró con curiosidad unas biografías propias de ambos artistas.

Pero su aparición en la gala de Premios de la música en español, en la que también fueron premiados cantantes como Pablo López, Antonio Orozco o Edurne, es una señal más del buen momento profesional y personal que vive la presentadora. En los últimos meses, Vázquez regresaba a televisión española al frente de la tercera temporada de 'Bake Off: Famosos al horno' y el 'Benidorm Fest', dos formatos de los que está muy orgullosa. «A mí todo lo que sean 'realities' y programas de 'talent' siempre me encantan. Y en este caso como son famosos estoy rodeada de compañeros que lo ponen todo muy fácil porque saben mucho de televisión», reconocía en conversación con ABC en la alfombra verde de los premios.

Y aunque de esos dos formatos con el primero todavía no le ha picado el gusanillo de la cocina, porque «no tengo talento para eso», con las canciones ha descubierto un filón. «Últimamente estoy aprendiendo mucho de la música indie. Me está enseñando cosas que me están sorprendiendo. En general me acompaña todo el tiempo. Voy escuchando lo que me van mandando mis amigos. Se ha puesto de moda mandarte links de música desde primera hora de la mañana y a mí me hacen felices, porque tengo amigos que me mandan desde Etta James para empezar con blues y con jazz por la mañana, hasta gente que me manda cosas muy actuales. Siento como que la música ha vuelto a mi vida». confiesa.

Con esta y su cambiada relación con lo laboral, asegura va ahora «de una manera más desenfadada a trabajar». «Siento menos presión. Ya no hace falta ser un número uno. Como dice Odin Dupeyro, 'me quedo en el cuatro y que pasen los unos a partirse la cara'. Desde que tengo esta filosofía soy mucho más feliz», cuenta quien a pesar de estar en primera línea en la pequeña pantalla no vive la presión televisiva por las audiencias. «Al 100% nos vea quien nos vea. Siempre me acuerdo de la gente que hace teatro, que a veces van 50 personas. Los datos entiendo que para el marketing y para las cadenas son importantes, pero yo siempre trabajo como si me estuvieran viendo las personas más importantes del mundo», reconoce.

En el momento que vive, Paula Vázquez encuentra «difícil» poner límites a su vida. «A veces me cuesta no saltarme mis propios límites, pero todavía estoy aprendiendo», dice. Durante estos años, la presentadora sí ha aprendido a «darle prioridad en diferentes momentos a diferentes cosas. Yo antes no tenía vida privada. Mi mundo eran los platós, mi equipo y me olvidé de hacer mi vida, mi hogar. Ahora este tiempo me ha servido para restaurar esa parte que había abandonado. Cuando estoy trabajando, mi prioridad es mi trabajo pero no abandono mi vida privada», echa la vista atrás.

Con su vida privada reflexiona que puede «ser libre y sentirse libre» porque «por edad no me siento ni tan perseguida ni que esté en el foco de ningún sitio. Y eso me da mucha tranquilidad. Antes lo que pasara con tu vida repercutía en tu profesión, hoy en día creo que ya no. Así que, no digo que me exponga más, pero me da menos miedo hablar de mi vida». Por eso en sus últimas entrevistas ha tenido muy presente su salud mental. «Yo tuve una depresión hace 18 años y cada vez que lo cuento la gente piensa que lo tuve antes de ayer. De hecho veo titulares que dice: 'Paula sale del bajón'. Yo no salí de ningún bajón porque realmente estaba haciendo mis labores», se sincera.

Fue en redes sociales donde encontró el mejor espacio para darle visibilidad a lo que le pasaba. «En Estados Unidos había gente que hablaba con naturalidad sobre la depresión y a partir de ahí yo comencé a hacerlo en mis redes hace 15 años. Me alegro de que ya no sea tabú, porque para mí no fue fácil hablarlo mientras me estaba pasando. Hoy en día casi no conozco gente que no haga terapia», afirma. Esto cambió su relación con sus seguidores porque «me han contado sus historias personales de una manera muy generosa». Su participación en el 'Beniform Fest' también ha transformado sus redes. «He notado que mi público ha aumentado de una forma exponencial y sobre todo en el colectivo, que me hace muchísima ilusión porque siempre me he sentido muy próxima. Yo realmente tengo pocos amigos heterosexuales, la mayor parte de mis amigos son gays, y me he sentido muy a gusto», comparte.

Ante todo, el apoyo que recibe de su familia además ha mejorado «de una manera más madura» porque lo recibe «desde otro lugar en donde las cosas las celebramos ahora. Antes era muy normal todo lo que me pasaba, dentro de lo esperable, y ahora soy más consciente de que a veces me pasan cosas excepcionales y chulas que celebramos». «Mi premio es seguir aquí con el público y que se siga encendiendo el piloto rojo delante de mí», encuentra un motivo por el que celebrar.