Paula Sánchez: «Si no llego a adoptar a mi perra Bala la hubieran sacrificado»

Paula Sánchez Zurdo nació en Madrid, estudió cinco años de arte dramático, pero se preparó en diferentes materias antes de encontrar su sueño con los perritos. Hizo restauración, coctelería profesional, trabajó en diferentes empresas vinculadas a la moda, hizo sus pinitos en series y varios videoclips de cantantes conocidos, y después se preparó en peluquería canina para abrir su propio negocio.

—Desde pequeña ha estado rodeada de animales, pero fue su perrita Bala la que le despertó ese amor de trabajar todos los días rodeada de perros. ¿Quién eligió el nombre?

—Lo elegí yo, a Bala la madre la rechazó al nacer, estaba muy desnutrida y creo que, si no la hubieran vendido la habrían sacrificado, así que decidí quedármela. Lo primero que hice al recogerla fue llevarla al veterinario. Desde entonces, Bala siempre ha estado muy delicada de salud, es mi vida y haría lo que fuera por ella. La amo más que a nada.

—¿Cómo es Bala? (@balasanchezzurdo)

—Es una perrita muy cariñosa. Tengo la suerte de poder estar con ella las veinticuatro horas del día, ya que viene conmigo al trabajo. Es muy hogareña, aunque le encanta viajar y sobre todo ir a la playa. Su carácter es peculiar, supongo como el de todos los teckel, puede ser muy cariñosa o tener el día cruzado y no querer saber nada del mundo. Con los demás perros se lleva bien según el día. Eso sí, no le gusta nada jugar con ellos. Es muy miedosa y por eso estamos trabajando con un entrenador para ayudarla con todos sus miedos. Ella tiene desorden del movimiento, que es algo parecido a la epilepsia, por eso el no tener sustos o miedo la ayuda mucho a no tener esos ataques.

—Hablemos de trabajo. ¿Cómo y cuando surgió la idea de poner en marcha PET&Me?

—La idea surgió cuando por mi anterior trabajo, y teniendo ya a mi perrita Bala, intenté encontrar alguna guardería canina cerca de mi barrio, en el centro de Madrid, y me di cuenta de que no había prácticamente ninguna que tuviera los servicios que yo necesitaba. En PET&Me (@pet_andme) ofrecemos los servicios de peluquería y guardería. El tema peluquería canina fue algo que siempre me gustó, el contacto con los perros siempre me ha hecho muy feliz.

Cuando llevaba los primeros meses a Bala a la peluquería, y aun no tenía mi centro, y la metían en un cuarto que no me dejaban ni ver, la verdad, me angustiaba bastante por ella. Por eso decidí hacer una peluquería acristalada donde los propietarios puedan ver mi forma de trabajar y a su perrito en todo momento, incluso quedarse conmigo mientras trabajo, ya que creo que esto les da tranquilidad a la hora de dejar a sus mascotas. Y lo más importante, que los perros estén a gusto y disfruten de ese momento.

—¿Les gusta a los canes ir a la peluquería?

—A unos sí y a otros no tanto. Creo que es muy importante socializar a nuestros perritos desde cachorros para que venir a la peluquería sea algo placentero para ellos.

—¿Es importante por salud o por estética?

—Un peluquero no se encarga solo de peinar y cortar el pelo, ante todo inspecciona la salud del animal. La limpieza de oídos evita posibles infecciones, el baño reduce la pérdida de pelo y mantiene la piel sana y brillante, el corte de uñas asegura una buena pisada y previene posibles heridas y por último, mantenemos limpias las zonas intimas para prevenir posibles irritaciones.

También me gustaría añadir que en PET&Me siempre miramos más por la salud del perro que por la estética o belleza que quiera el cliente. Por eso hemos creado un Beauty Pass, una suscripción mensual en la que el cliente puede traer a su perrito todas las veces que quiera, para que el perrito siempre esté sano y guapo. Que un día se revuelca en el barro, pues puede venir a bañarse, o si necesita un corte de uñas, un retoque de ojos, o un corte completo (básicamente lo que necesite).

Hay veces que nos vienen clientes diciendo: rápame al perro que tiene mucho calor. Me gustaría que quedara claro a la gente que no por rapar a su perro va a tener menos calor, de hecho, va tener incluso más, el pelaje del perro les sirve de protección contra el frío y el calor, si quitamos su pelo en verano, por ejemplo, es posible que su perro se queme e incluso pase más calor o, por el contrario, en invierno más frío. En PET&Me no vamos en contra de la naturaleza de los perros, por lo tanto, no hacemos ningún corte que pueda dañar su salud.

—La guardería a los perros muchas veces les cuesta, ¿qué hacen para que no extrañen a sus dueños?

—Por suerte, la mayoría de los perritos que vienen, por no decir todos, vienen encantados, lo importante es darles mucha atención, cariño y muchos juegos. El truco es mantenerles todo el rato entretenidos.

—¿Se ha marcado objetivos?

—Sí, mi idea en un futuro es poder abrir más PET&Me (C/Azcona 64), en diferentes ciudades y quien sabe, quizás diferentes países. ¡Es mi sueño!

