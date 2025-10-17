Así es Paula Nata, la mujer de Jonathan Andic: empresaria, diseñadora e influencer

La noticia de la imputación de Jonathan Andic (44 años), hijo mayor del fallecido fundador de Mango, ha puuesto a su mujer, Paula Nata, una figura muy conocida en los círculos de la moda y el lujo, en el foco mediático. Empresaria, creadora ... de contenido y diseñadora, a sus 36 años representa la nueva generación de mujeres que combinan talento, imagen y una impecable visión de negocio.

Nacida en Barcelona y licenciada en Comunicación, su verdadero nombre es Paula Navarro Tarrés, aunque en el mundo digital se presenta como Paula Nata, una firma que ella misma ha convertido en marca personal. Su trayectoria comenzó en el departamento de marketing de Rabat, una de las joyerías más exclusivas de España, donde trabajó durante casi una década y aprendió las claves del sector del lujo desde dentro.

En 2020 decidió dar el salto y fundó All About Management, su propia agencia de comunicación, especializada en moda, belleza y lifestyle. Su propuesta, como ella misma explica en la web del proyecto, busca ofrecer una visión contemporánea del lujo, conectando marcas de alto perfil con creadores de contenido. Entre sus clientes figuran nombres de referencia del sector.

Años más tarde, sumó un segundo proyecto, Mes Amies Atelier, una marca de joyas y moda que nació casi por casualidad, cuando empezó a diseñar piezas únicas para amigas cercanas. Con la asesoría del diseñador Juan Avellaneda, la firma se ha consolidado como un espacio donde conviven la feminidad sofisticada y la inspiración en los años 80 y 90, con referencias que van desde Julia Roberts hasta Carolyn Bessette.

Su historia de amor con Jonathan

La pareja se conoció hace algunos años, pero su relación no se hizo pública hasta abril de 2023, cuando Paula compartió un collage de fotografías juntos. Desde entonces, su historia ha estado marcada por momentos intensos: se casaron en septiembre de 2024, en una ceremonia civil íntima, y un año después, en septiembre de este año, se convirtieron en padres por primera vez.

Cabe resaltar que la pareja tenía prevista una gran celebración sobre su unión para primavera 2025, pero finalmente fue aplazada tras la repentina muerte de Isak Andic, el patriarca del clan y fundador de Mango, quien falleció en un fatal accidente durante una excursión en Montserrat.