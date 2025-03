Isa Pantoja: «Yo me voy a casar, quien me quiera, que venga a la boda» La relación entre madre e hija ha mejorado estos meses: «tenemos conversaciones más profundas»

A Isa Pantoja (27 años) le queda un año de carrera de Derecho, pero no sabe qué hará después aunque si se dedicara en exclusiva a defender a su madre tendría trabajo para rato: «No me planteado dejar la tele para se abogada». La hija de Isabel acudió al 'Deluxe' para hacerse un test de inteligencia y, de paso, para aclarar que las relaciones con su madre han ido a mejor estos tiempos: «Tenemos conversaciones más profundas y eso me gusta. Como siempre que tiene actuaciones, la veo un poco nerviosa. Pero físicamente está más o menos igual».

Aunque una sombra sobrevuela la situación sobre Isabel Pantoja: «Está mal. Cuando hablo con ella, prefiero no sacar el tema de mi hermano porque es una manera de quitar dolor a lo que está viviendo». Es un dolor que la aísla de todo y de todos: «Ella solo sale para trabajar». De hecho, ni siquiera su nieto consigue el milagro: «Nunca ha venido a verle, tengo que llevarlo a Cantora cuando me lo pide. La justifico porque sé que está mal, pero me duele por mi hijo. Y ella lo sale».

Debido a esa actitud, la relación entre la tonadillera y su hijo sigue enquistada: «Creo que con el tiempo acabarán abrazándose porque tenían una gran conexión. Yo, ahora mismo, no puedo». Isa entiende perfectamente a Fran Rivera por tantos ataques. El tiempo de hacer las paces pasó: «Me hubiera gustado el abrazo cuando fui al hospital a verle cuando sufrió el ictus, porque yo estaba allí por él. Fue un momento de inflexión. En ese momento era lo normal, pero no quiso. Ahora no sufro por él porque sé que está bien». Isa ni se ha molestado en felicitar a su sobrina por su reciente cumpleaños: «Como cumple cinco, no va a leer el Instagram, así que para qué».

Isa está muy enamorada: «Asraf me apoya mucho». No niega que espera tener la parejita: «Quiero una niña, pero más adelante, ahora tengo que estudiar». Y luce en la mano su anillo de compromiso de una boda que espera sea «para después del verano». Eso sí, hacer la lista de invitados es peor que un sudoku, si va uno no va otra: «prefiero que venga mi madre a que venga mi hermano», aunque al final tiene que seguir adelante con el plan: «Mira, yo me voy a casar, quien me quiera, que venga a la boda».