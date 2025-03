Así es Paloma Ramón, la nueva ilusión de Frank Cuesta: su edad, la relación con sus hijos y su labor en el Santuario Libertad

Frank Cuesta (53 años) se encuentra atravesando por uno de los momentos más duros de su vida. Tras su detención el pasado 27 de febrero y su puesta en libertad bajo fianza, el herpetólogo aún se enfrente a las tres querellas criminales que su exmujer Yuyee Alissa le interpuso por difamación y daños a su imagen, delito fiscal y maltrato y tenencia ilegal de animales. «Me piden cárcel, deportación y dinero, más todos los daños colaterales que esto conlleva. Es una putada», comentó el extenista.

En medio de esta batalla legal, el naturalista ha revelado la identidad de la persona que está siendo su mayor apoyo en estos momentos: su novia, Paloma Ramón. A través del canal de YouTube de Javi Oliveira, su gran amigo, Frank ha confesado que: «Tenemos una relación personal». Además, agregó que: «Paloma lleva un montón de tiempo ayudando en el santuario (...) Hay que ser gilipollas para decir que es mi amiga o es lesbiana. Lleva cuatro años aquí», resaltó. Pero, ¿qué más se sabe de la joven que le ha devuelto la ilusión a Cuesta? Te lo contamos.

Paloma es una mujer de 35 años nacida en Valencia. Según reveló 'LOC', ambos se conocieron a través de las redes sociales y tras enviarle un correo electrónico acudió al Santuario Libertad como una seguidora más. Además, también revelan que los inicios de la joven en el refugio no fueron sencillos: las nutrias le atacaban y se tuvo que ir por dos meses tras ser agredida por una avestruz. Sin embargo, eso no la alejó de su compromiso con los animales y volvió porque le gustaba trabajar y vivir allí.

«Mis hijos a Paloma la respetan un nuevo. Y cualquier mujer que estuviera a mi lado que no fuera su madre les caía mal», confesó Frank, dejando en claro que la relación de su pareja con sus cinco hijos, Zipi, Zape, Pepsi, Zorro y Zen; va de maravilla. Además, el herpetólogo agregó que: «De sugar daddy no tengo nada, porque ella trabaja como la que más», adelantándose a las críticas que pudiesen aparecer tras la noticia.

Pero no todo es color de rosa. Paloma no parece contar con la aprobación del círculo cercano del naturalista. Chi Wildlife, uno de los mejores amigos de Frank, la acusa de haber sido la causante de alguno de los problemas del herpetólogo, sobre todo con Yuyee. Cabe resaltar que, recientemente, el naturalista arremetió contra su amigo y le envió un claro mensaje a través de un vídeo en su canal: «Puedes pensar en destruirme, que salga la verdad que la alfombra está llena de mierda como dices, que nos conocemos desde hace 10 años y eres la persona con la que más tiempo he pasado, eres el único amigo que tengo o que he tenido y me vas a venir con mierdas...»