Paloma Lago sufre un accidente en su verano más delicado: «Radio roto»

El verano de Paloma Lago (58 años) está siendo todo menos tranquilo. La modelo y presentadora ha reaparecido en redes sociales para contar que ha sufrido un accidente doméstico que la ha llevado al hospital y la ha dejado con el brazo izquierdo vendado. «Radio roto», escribía escuetamente junto a una imagen de su extremidad inmovilizada en su cuenta de Instagram, donde también se ve a su perra Chloe, con quien jugaba cuando ocurrió el percance.

«¡Gajes del oficio de jugar con mi Chloe del alma!», explicaba la exmodelo, que se encuentra pasando el verano en su casa de Ferrol. Fue allí, en el jardín de su vivienda, mientras compartía un rato con su golden retriever, cuando se produjo la caída que derivó en la fractura del hueso radial. Afortunadamente, Paloma no está sola: su hijo, Javier García-Obregón, y su nuera, Eugenia Gil Muñoz se encuentran con ella en Galicia y la están cuidando. «Aquí seguimos disfrutando del verano y muy cuidada por Eu y Javi», aseguró en la misma publicación.

La presencia de la pareja ha sido providencial. Javier, que acaba de cumplir 29 años, se trasladó con Eugenia a Ferrol para celebrar su cumpleaños y pasar unos días junto a su madre, sin imaginar que se convertirían en su principal apoyo en esta inesperada etapa de reposo y recuperación.

El accidente, aunque leve en términos médicos, ocurre en un momento especialmente delicado para la gallega, que arrastra varios meses de gran exposición mediática por un motivo muy distinto. A finales del pasado diciembre, Lago denunció por agresión sexual al exconsejero gallego Alfonso Villares, con quien mantenía una relación. La noticia, que se hizo pública en junio, provocó la dimisión inmediata del político de sus responsabilidades institucionales, quien argumentó que quería centrarse en defenderse ante la justicia.

Desde que trascendió la denuncia, Paloma ha optado por el silencio público. No ha concedido entrevistas ni ha emitido comunicados sobre este asunto. Su entorno, sin embargo, sí ha querido respaldarla con firmeza. «Apoyo total», declaró su exmarido y padre de su hijo, Javier García-Obregón, a los periodistas. Ambos estuvieron casados entre 1990 y 2000 y mantienen una buena relación.

También Ana Obregón, tía de Javier e histórica figura del entorno familiar, se pronunció sobre el caso en declaraciones a la prensa: «Ella está tranquila, con la seguridad de haber hecho lo que toda mujer debe hacer, que es no tener miedo», afirmó la actriz. Ana además recordó que Lago acababa de perder a su padre, Federico, fallecido hace apenas cuatro meses. «Paloma está atravesando un duelo… Entonces, si ha encontrado fuerzas para seguir adelante con una denuncia que interpuso en enero, es porque yo la creo», sentenció.

Pese a la gravedad del contexto, la modelo intenta mantener algo de normalidad en su día a día y así lo refleja en sus redes. Antes del accidente, había compartido momentos en la naturaleza y celebraciones familiares como el reciente cumpleaños de su hijo. Ahora, aunque algo limitada en lo físico, no pierde el sentido del humor ni la gratitud por tener cerca a sus seres queridos.

Este nuevo susto de salud se suma a un verano ya convulso para Paloma Lago, que continúa en silencio sobre el proceso judicial pero firme en su deseo de rodearse de calma, cariño y, aunque a veces duela, del entusiasmo juguetón de su querida Chloe.