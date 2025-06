De tal palo, tal astilla: los constantes cambios de 'look' de Gabriella de Mónaco

La hija de Alberto y Charlene de Mónaco ya apunta maneras como icono de estilo. A pesar de tener solo diez años, y unos minutos menos de vida que su hermano Jacques, en cada aparición oficial que hace (siempre junto a sus padres) llama la atención por sus estilismos e imagen. No escatima a la hora de escoger ropa cara, como cuando añadió a su look un bolso de Dior con solo siete años. Pero lo que más cambia no es su armario sino el peinado que lleva.

En lo que llevamos de 2025 la pequeña princesita ha lucido ya cuatro peinados diferentes. De hecho, en su última aparición este fin de semana sorprende su imagen, puesto que parece haber cambiado su color de pelo. Con solo diez años, ¿podría haberse oscurecido el tono con algún tinte? ¿O simplemente se trata de un efecto óptico por la luz?

En enero de este mismo año Jacques y Gabriella estuvieron juntos, de la mano, en la ceremonia de Santa Devota. Ella lucía un elegante abrigo vestido de cuadros escoceses y amplias solapas sobre el que destacaba especialmente su largo pelo rubio, estilizado liso y con un flequillo recta a la altura de las cejas. Además, la niña parecía sonriente y emocionada, y el parecido con su hermano era más visible que nunca. Los dos tenían no solo rasgos parecidos sino una colorimetría que evidenciaba su parentesco, a pesar de que Jacques es y ha sido siempre algo más rubio que su hermana.

En abril, solo tres meses después de las fotos de Santa Devota, Gabriella se dejaba ver con un estilo diferente. Aún luciendo un elegante y clásico abrigo, entonces de tejido de espiga en color marrón y de largo tres cuatros sobre un estilismo completamente negro, su imagen había cambiado. Llevaba el flequillo algo más largo y colocado de lado, con el resto del pelo recogido en una sencilla coleta. Ya se apreciaba algo más oscuro, lo cual hacía ver más diferencia entre ella y su hermano, que aún seguía muy rubio. Sin embargo, seguía teniendo una base ceniza con reflejos dorados.

La primera fotografía, tomada en enero en Santa Devota. La segunda es de abril, y la tercera de este mismo fin de semana. GTRES

Lo sorprendente es que en esta última aparición, durante la ceremonia de bienvenida a la Visita de Estado de Emmanuel y Brigitte Macron de este fin de semana, Gabriella estaba completamente diferente. Seria, casi con el ceño fruncido, con el pelo de un castaño ceniza oscuro, y recogido para retirar los posibles restos de flequillo del rostro. ¿Es posible que la pequeña se haya teñido el pelo de oscuro con solo diez años?

Como su madre, Gabriella ha demostrado tener especial pasión por los cambios de 'look'. Si bien Charlene de Mónaco suele apostar por el pelo corto, ha probado varios largos. Desde medias melenas hasta cortes pixie y todo lo que hay entre medias. Además, aunque suele apostar por tonos rubios, ya sea dorado o platino, en 2023 se lanzó incluso con un color castaño que nunca había llevado hasta entonces. Por lo tanto, no sería de extrañar que su hija hubiera aprendido lo divertido que puede llegar a ser tener esa versatilidad con tu imagen.