El Palacio de Buckingham abrirá sus puertas en Navidad

El Palacio de Buckingham se vestirá de gala para abrir sus puertas al público durante la temporada navideña. La Casa Real británica anunció que entre el 14 de noviembre y el 5 de enero, algunos de los rincones más emblemáticos de la residencia oficial de Carlos III recibirá visitas con un fin benéfico: destinar toda la recaudación a la conservación de las Colecciones Reales.

Además de las luces, villancicos y escaparates decorados, la apertura del Palacio de Buckingham será uno de los eventos más esperados de dicha temporada. El evento llega de la mano de The Royal Collection Trust, la organización benéfica que gestiona las obras de arte, mobiliario y tesoros históricos de la Corona. «Todo lo recaudado se destinará exclusivamente a la conservación de los espacios reales y de sus valiosas obras«, señalaron en un comunicado, dejando en claro que no se trata de una actividad con ánimo de lucro, sino de una medida destinada a preservar el patrimonio cultural y artístico de la familia Windsor.

Como parte de esta iniciativa, los visitantes podrán adentrarse también en una tienda temporal que se instalará en las caballerizas reales, tradicionalmente cerradas en invierno. Este espacio de más de dos siglos de antigüedad se transformará en un pequeño universo navideño donde se venderán artículos inspirados en la historia y las tradiciones de la monarquía. Allí, se podrá encontrar copas de vino con diseños que rinden homenaje a la Reina Victoria, destilados elaborados con ingredientes botánicos procedentes de los jardines de Buckingham y del Castillo de Windsor, así como calendarios de Adviento de edición limitada.

Desde el Palacio han querido matizar que no se trata de un mercadillo navideño al uso, sino de una tienda con carácter benéfico que funcionará durante las semanas de apertura del palacio. Una experiencia diferente que combina la tradición festiva con la preservación del legado histórico.

GTRES

La medida, aunque ha sorprendido a muchos británicos, también ha sido recibida con curiosidad y expectación. Medios locales como 'The Sun' apuntan que esta apertura podría repetirse en los próximos años si la acogida resulta positiva, convirtiéndose así en una nueva tradición dentro del calendario navideño del Reino Unido.

El momento no podría ser más simbólico. La Casa Real británica atraviesa un periodo especialmente delicado, marcado por los problemas de salud del Rey Carlos III, que continúa su tratamiento de quimioterapia. A ello se suman las tensiones familiares con el Príncipe Harry y la distancia con su hermano, el Príncipe Guillermo, que siguen ocupando titulares en la prensa internacional.

GTRES

En este contexto, la apertura del Palacio de Buckingham se interpreta también como un gesto de cercanía hacia la ciudadanía y una manera de reforzar el vínculo entre la institución y el pueblo británico. Quienes se acerquen al recinto durante las fiestas podrán recorrer sus salones más icónicos, disfrutar del ambiente navideño y contribuir, con su entrada o sus compras, a mantener vivas las colecciones que forman parte de la historia del Reino Unido.

Quién sabe si esta será solo la primera de muchas Navidades en las que el palacio deje atrás sus muros de exclusividad para invitar al público a ver su interior. Por ahora, los británicos y los visitantes del mundo entero cuentan los días para descubrir cómo luce el corazón de la realeza británica cuando se ilumina por la causa más noble: preservar su historia para las generaciones futuras.