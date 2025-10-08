Suscribete a
Quién es Paige Harris, la discreta novia de Luis Martínez de Irujo que también asistió a la boda de Cayetano y Bárbara

El hijo del recién casado aprovechó para presentar en sociedad a su nueva pareja sentimental

Pertenece a la consultora J.P Morgan, la misma en la que trabaja el hijo del duque de Arjona

Bronca, nervios y un tierno baile: lo que no se contó de la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan

Luis Martínez de Irujo, en la boda de Cayetano y Bárbara.
Luis Martínez de Irujo, en la boda de Cayetano y Bárbara. GTRES

A.B. Buendía

Ha sido la gran boda del año en la alta sociedad. Después de muchas idas y venidas, Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se dieron el 'sí, quiero' y aquellos fastos continúan arrojando titulares. En esta ocasión, a cuenta de Luis ... Martínez de Irujo, hijo del recién casado, quien aprovechó para presentar a su nueva sociedad. ¿Y quién es ella? Se llama Paige Harris, trabajan juntos y es muy discreta.

