Quién es Paige Harris, la discreta novia de Luis Martínez de Irujo que también asistió a la boda de Cayetano y Bárbara

Ha sido la gran boda del año en la alta sociedad. Después de muchas idas y venidas, Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se dieron el 'sí, quiero' y aquellos fastos continúan arrojando titulares. En esta ocasión, a cuenta de Luis ... Martínez de Irujo, hijo del recién casado, quien aprovechó para presentar a su nueva sociedad. ¿Y quién es ella? Se llama Paige Harris, trabajan juntos y es muy discreta.

Ella estuvo en la enorme lista de invitados que se desplazaron hasta la finca de Las Arroyuelas tras pasar por el altar. Pasó inadvertida y mucho se preguntaron quién era aquella joven que hablaba en inglés y que estaba tan cerca de Luis Martínez de Irujo. Pues era (y es) su novia.

La revista '¡Hola!' ha arrojado algo de luz sobre quién es esta muchacha. Nació en Bournemouth, una ciudad situada en la costa sur de Gran Bretaña, y actualmente trabaja como experta financiera en J.P Morgan, precisamente la misma consultora en la que el hijo del duque de Arjona está contratado desde junio de 2022. Es fácil suponer que la amistad de trabajo trascendió más allá de los límites de la oficina.

Nueva chica en la ciudad

La nueva pareja se desplazó hasta la capital hispalense para reunirse con toda la familia Alba al completo y Luis Martínez de Irujo aprovechó la ocasión para dar 'oficialidad' a su nuevo estatus sentimental. El reportaje publicado por '¡Hola!' muestra que ya una más de la familia y posó con todos durante el gran día, aunque huyendo de cualquier protagonismo. Saber estar, que se dice.

Según ha contado la revista del corazón, Paige Harris se mostró muy afable y departió amistosamente con los invitados más jóvenes de la boda, caso de Tana Rivera o algunas amigas de la infancia de Amina, la otra hija de Cayetano Martínez de Irujo, como Katia Gutiérrez Colomer, con la que estudió en el colegio British School Council de Madrid.

Los hijos de Cayetano

Y no se sabe mucho más de la joven. Tampoco cuánto tiempo exacto llevan saliendo, si bien tampoco escondieron que atraviesan una etapa muy bonita a juzgar por todos los cariños que se dedicaron el uno al otro durante la fiesta posterior al enlace de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara.

No es ningún secreto que Cayetano Martínez de Irujo siente devoción por sus hijos, Luis y Amina, nacidos de su relación con Genoveva Casanova. Ellos fueron los invitados más especiales de su boda y quiso compartir su baile nupcial con los dos jóvenes. De hecho, Luis y Amina salieron a la pista de baile y, mientras que el primero protagonizó algunos pasos con Bárbara, la segunda lo hizo con su padre.