Los padres de Mario Biondo explotan contra el documental sobre la muerte de su hijo: «Nos engañaron»

El fallecimiento del Mario Biondo continúa siendo uno de los grandes misterios del crimen de nuestro país. Hace más de una década que el cámara de televisión italiano fue encontrado sin vida en su domicilio. Aunque su muerte fue considerada un suicidio y el caso se archivó, la familia siempre ha defendido que la investigación estuvo presuntamente contaminada y, desde entonces, ha tratado de esclarecer lo que ocurrió la noche del 30 de mayo.

Así ha tratado de hacerlo también 'Las últimas horas de Mario Biondo', una serie documental de Netflix que ahonda en su muerte y su relación con su entonces mujer, la presentadora Raquel Sánchez Silva. En apenas unas horas, el estreno convertido en uno de los lanzamientos más polémicos de los últimos años.

A pesar del éxito, la docuserie no ha sentado nada bien a la familia de Biondo, que ha anunciado que iniciarán acciones legales contra la productora al considerar que han sido «engañados» y manipulados. Han sido los padres del fallecido, Santina D'Alessandro y Pippo Biondo, los que han emitido un comunicado a través de Vosseler Abogados en el que comunican que «han presentado una denuncia ante el juzgado competente en Madrid».

El motivo de esta denuncia, según ellos mismos revelan, está basado en las «irregularidades detectadas en la parca investigación inicial realizada en España y el posterior archivo como muerte por suicidio».

Engañados y manipulados por la productora de la docuserie

Según ellos mismos han explicado, en 2022 firmaron un acuerdo con la productora española The Voice Village, encargada de la docuserie sobre la extraña muerte de Mario Biondo y llegaron a ser entrevistados a finales de 2022 por los creadores. A estos les llegaron a revelar «información muy sensible», entregándoles además documentación «hasta ese momento confidencial» del caso de su hijo.

Para sorpresa de Santina y Pippo, una vez finalizada su colaboración con la docuserie «descubrieron que la producción del documental había pasado a ser realizada por la empresa Manguera Films». Detrás la compañía se encuentra Guillermo Gómez, uno de sus responsables directos y que es además el exmánager de Raquel Sánchez Silva, la viuda de Mario Biondo.

La familia del difunto está a la espera de ver el montaje final de la producción, algo que no pudieron hacer antes de su emisión pese a pedirlo a Netflix. «Tampoco hemos tenido conocimiento del uso y/o destino que se le ha dado a la información que se facilitó en su momento, ni a las declaraciones que realizaron ante las cámaras», han explicado desde el despacho de abogados que representa a Santina.

Los padres de Biondo han admitido sentirse «engañados» y manipulados por la productora, que cedió la producción de esta docuserie a Manguera Films. «La Sra. D'Alessandro y el Sr. Biondo nunca hubieran colaborado con la 'docuserie' sobre la muerte de su hijo de haber sabido quién se encontraba detrás de su producción», han explicado.

Se aprovecharon del dolor de la familia de Mario Biondo

No es lo único que los exsuegros de Raquel Sánchez Silva han reprochado a los creadores del documental. «Para poder acceder a la familia y que ésta cediera documentación e información sensible, se han utilizado métodos poco éticos y torticeros. Creemos que no es correcto aprovecharse del dolor que provoca la peor tragedia que puede sufrir una familia, la pérdida de un hijo, para conseguir impacto mediático», han insistido desde el despacho de abogado.

«La familia solo quiere saber la verdad de lo que pasó, y así cerrar, que no olvidar, una etapa durísima de sus vidas. Y documentales como este podrían distorsionar esta verdad, único fin que se persigue», han recordado. 

Así, analizarán si tomar «las acciones que considere oportunas ante la posible parcialidad, si la hubiere, en la producción, basada en inexactitudes, inconcreciones o manipulaciones de la información facilitada por la familia de Mario» tras el estreno de 'Las últimas horas de Mario Biondo'. Durante los tres capítulos, se consulta a varios expertos en Derecho, tanto españoles como italianos, y también a periodistas que siguieron muy de cerca el caso.