Suscribete a
ABC Premium
Juicio al fiscal general
Turno para Agustín Hidalgo de Morillo, fiscal del Tribunal Supremo y delegado de protección de datos de la Fiscalía

El padre de Chenoa contrae la sarna en la residencia geriátrica donde vive «en la más absoluta pobreza»

«Es desesperante», ha asegurado el progenitor de la cantante, aunque dice que su estado de salud es «más o menos bueno»

Lleva en el centro argentino dos meses y ha explicado su precaria situación en una entrevista para 'La razón'

La vida personal de Chenoa: su nombre real, una infancia marcada por la guerra y su separación

Chenoa, en una imagen reciente.
Chenoa, en una imagen reciente. GTRES

A.B. Buendía

Esta funcionalidad es sólo para registrados

José Carlos Corradini, padre biológico de Chenoa, ha asegurado en una entrevista con 'La razón' que ha contraído sarna en la residencia geriátrica de Argentina en la que está desde hace dos meses. Aunque ha matizado que su estado de salud es « ... más o menos bueno», ha denunciado que se encuentra «en la más absoluta pobreza».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app