El padre de Chenoa contrae la sarna en la residencia geriátrica donde vive «en la más absoluta pobreza»

José Carlos Corradini, padre biológico de Chenoa, ha asegurado en una entrevista con 'La razón' que ha contraído sarna en la residencia geriátrica de Argentina en la que está desde hace dos meses. Aunque ha matizado que su estado de salud es « ... más o menos bueno», ha denunciado que se encuentra «en la más absoluta pobreza».

La situación de José Carlos Corradini no se puede calificar de otra forma que de precaria. Luchó para conseguir una plaza en un centro geriátrico de Buenos Aires, donde vive desde hace unas semanas, y actualmente su único ingreso es una pequeña pensión que no supera los 300 euros y que le ha hecho depender de sus vecinos y amistades para llevar una vida mínimamente digna.

«Es desesperante», ha asegurado José Carlos Corradini, quien no tiene relación con Chenoa. Dice que su estado de salud no es del todo malo y que «en este lugar nadie se queda sin recetas», si bien «todos sufren algún tipo de problema, ya sea físico, económico, mental, es inevitable».

Sin relación desde hace largos años

Desde que los padres de la cantante rompieron su matrimonio, Chenoa, su madre y uno de sus hermanos lo dejaron todo atrás, incluido al cabeza de familia, y abandonaron Argentina para afincarse en Palma de Mallorca. La relación entre las dos partes es inexistente y no tiene visos de cambiar.

José Carlos Corradini lamenta su situación. «Si todos estuviéramos bien, no habríamos acabado acá. Pero no queda otra, por lo menos tenemos asegurado un plato de comida y alojamiento. A mí me han puesto un tratamiento a base de cremas. Espero ir mejorando poco a poco», ha explicado.

Sin embargo, el padre de Chenoa ha destacado que atraviesa «una situación embarazosa, que no le deseo a nadie». Y ha continuado: «Muy incómoda. Estoy que camino por las paredes… No es algo muy grave, pero sí algo muy normal en el lugar donde vivo, como le digo, acá nadie se libra de problemas».

«Le guste o no, soy sui padre»

Hace larguísimos años que padre e hija no se tratan, aunque Chenoa siempre ha querido ser muy discreta al respecto. Y el propósito del progenitor, según ha desvelado en 'La Razón', no es otro que «desenmascararla». «Ya no pido dinero a mi hija, además, nunca me lo ha dado y no me lo daría, ahora solamente quiero desenmascararla, porque la imagen que da de niña buena no se corresponde con la realidad. Ni ella ni los que la rodean son buenas personas», ha asegurado.

Según sus propias palabras, «ella sabe perfectamente mi precaria situación y nunca se ha dignado a interesarse por mí». Y añade: «Le guste o no, soy su padre, tenemos la misma sangre. Y mientras ella, su madre y la pareja sentimental de esta llevan una gran vida sin necesidades, yo me encuentro sumido en la más absoluta pobreza».

La cantante lleva tres programas en lo que va de año y tiene uno pendiente, se ha convertido en una comunicadora de éxito y además trabaja en redes sociales e invierte en su propia empresa.