Suscribete a
ABC Premium

Pablo Puyol: «Llevo diez años preparándome para la crisis de los 50»

El actor, que se sube de nuevo a los escenarios con el musical 'Houdini', responde a nuestro cuestionario y nos habla de su carácter, de sus sueños y de sus dos bodas

Pablo Puyol
Pablo Puyol gtres
Rocío F. de Buján

Rocío F. de Buján

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«Madrid es la tercera capital mundial del teatro musical», explica orgulloso Pablo Puyol. «En 30 años, con menos tradición que las otras, hemos demostrado de lo que somos capaces de hacer», añade. El actor ya estuvo en la primera oleada, con 'El hombre ... de La Mancha' o 'Grease', y regresa cuando el género es más que una moda con el musical 'Houdini': «La magia es el elemento diferenciador de este espectáculo. Tiene una música preciosa y una historia llena de trucos que sorprenden al espectador. Tanto, que no veo un solo móvil encendido durante la función. Me encanta porque, para mí, es un reto interpretativo y físico, hasta hago escapismo mientras canto. Es un reto cantar, bailar y actuar, todo a la vez, por eso disfruto tanto los musicales».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app