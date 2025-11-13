Suscribete a
ABC Premium
Juicio al fiscal general
El Colegio de la Abogacía: «No es normal, y diríamos lo mismo si en vez de 'pareja de' fuera 'esposa de'»

Óscar Casas se declara a Ana Mena en plena gala: «Ana, te quiero»

El actor, nombrado 'Hombre del Año' en los Premios Glamour 2025, dedicó unas palabras cargadas de ternura a la cantante malagueña, provocando los aplausos y suspiros de todos los presentes

Ana Mena se pronuncia por primera vez sobre su relación con Óscar Casas

Óscar Casas se declara a Ana Mena en plena gala: «Ana, te quiero»
GTRES
Daniella Bejarano

Daniella Bejarano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La historia de amor entre Óscar Casas y Ana Mena sigue consolidándose, y esta vez ha sido él quien ha querido dejar constancia, ante todos, de lo enamorado que está. La ocasión no podía ser más especial: los Premios Glamour Women of ... the Year 2025, celebrados en el Teatro Barceló de Madrid, donde el actor fue reconocido como 'Hombre del Año'.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app