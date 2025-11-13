Óscar Casas se declara a Ana Mena en plena gala: «Ana, te quiero»

La historia de amor entre Óscar Casas y Ana Mena sigue consolidándose, y esta vez ha sido él quien ha querido dejar constancia, ante todos, de lo enamorado que está. La ocasión no podía ser más especial: los Premios Glamour Women of ... the Year 2025, celebrados en el Teatro Barceló de Madrid, donde el actor fue reconocido como 'Hombre del Año'.

En plena gala, y con la artista malagueña sentada entre el público, el intérprete protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche al declararse públicamente a su pareja con una frase sencilla pero cargada de ternura: «Ana, te quiero».

La reacción de los asistentes fue inmediata. Aplausos, sonrisas y algún que otro suspiro acompañaron a unas palabras que salieron de un Óscar visiblemente nervioso, que se tocaba el pelo y tosía mientras intentaba mantener la compostura. A su lado, Ana Mena no podía ocultar su emoción: sonrió, le tomó la mano y se rio tímidamente, igual de nerviosa que él.

Durante su discurso, el actor quiso dedicar el premio a «todas las mujeres que me inspiran cada día», mencionando a su madre y, cómo no, a su novia. Un gesto que confirma lo que ya era un secreto a voces: que la pareja está atravesando un momento muy dulce tanto en lo profesional como en lo personal.

Casas, que este diciembre estrena nueva película, se encuentra en plena etapa de crecimiento artístico, mientras que Ana Mena prepara el lanzamiento del que promete ser su disco más importante. Ambos, volcados en sus carreras, han decidido recorrer juntos este nuevo capítulo vital.

Completamente enamorado

Antes de la gala, el actor ya había demostrado su entusiasmo por su relación. En declaraciones a 'Europa Press', Óscar se deshizo en halagos hacia la cantante: «Muy contentos, muy felices. Ella es una niña preciosa, muy artista, está haciendo un disco precioso que la gente va a flipar bastante», aseguró.

Y entre risas, cuando le preguntaron si se veía formando una familia con la malagueña, sorprendió con una respuesta que dejó a todos boquiabiertos: «Yo todavía no he pensado en eso, pero sí me gustaría tener como 12». Una broma que muchos interpretaron como una muestra más de lo cómodo y natural que se siente el intérprete al hablar de su relación.

Una pareja consolidada

Lo que comenzó como una ilusión se ha convertido en una relación sólida. Se les ve felices, cómplices y cómodos el uno con el otro. A su corta edad, ambos parecen tener claro que lo suyo va más allá del flechazo inicial.

Él, espontáneo y divertido; ella, serena y talentosa. Juntos forman una de las parejas más queridas del momento, un tándem que combina juventud, admiración mutua y una conexión que no necesita grandes gestos para quedar demostrada. Aunque, si los hay, como este, mejor aún.

En una noche de emociones, premios y glamour, Óscar Casas no solo se llevó el galardón al 'Hombre del Año', sino también el reconocimiento del público al hombre enamorado del año.