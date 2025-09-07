Olivia Wilde, cazada dándose un beso con el exmarido de la cantante británica Ellie Goulding

Una vez se dijo que Olivia Wilde era la mujer más guapa del mundo. Ahora, a sus 41 años, se puede decir que mantiene intacto su encanto y su último paso sentimental ha sido especialmente llamativo: se la ha visto besándose con el exnovio de la cantante británica Ellie Goulding a la salida de un restaurante. Luego se fueron juntos en un taxi y ahí se les perdió la pista.

«Puede que su ex, la estrella del pop, Ellie Goulding, haya sido fotografiada la semana pasada coqueteando con su nuevo novio, pero el marchante de arte Caspar Jopling no se ha quedado atrás», explicaba con sorna el 'Daily Mail' para intentar explicar todo este revoltijo de relaciones incipientes y vidas cruzadas.

Según este medio, Caspar Jopling ha iniciado un romance con la bella Olivia Wilde después de publicar en exclusiva unas fotografías de lo que calificaron como «un apasionado beso público que compartieron la semana pasada». Fuentes afirman que la pareja lleva junta desde principios de julio y que han estado disfrutando de «citas románticas discretas» en Notting Hill.

Cena y vino en un reservado

«Este jueves pasaron tres horas cenando y bebiendo vino tinto en el restaurante The Pelican, en el enclave del oeste de Londres, antes de abrazarse apasionadamente en la puerta del local», ha relatado este medio.

¿Y quién es este intrépido muchacho que tanto seduce a rostros famosos? Se trata de un hombre de 33 años que el año pasado separó de Ellie Goulding, de 38, después de cinco años de matrimonio. Montó junto a su hermano un restaurante y pub, el Fat Badger, lo que le permite encontrar cierta privacidad con Olivia Wilde. Aunque no ha sido suficiente para los intrépidos fotógrafos ingleses.

«Estos locales le han permitido a Caspar salir con una actriz mundialmente famosa de forma discreta durante meses», ha indicado el 'Daily Mail'. Así que siempre consiguen las mejores mesas. «Pequeños rincones escondidos en rincones oscuros reservados para famosos», ha relatado la fuente del citado medio.

Olivia Wilde, con una brillante trayectoria a sus espaldas como actriz y también directora, salió con la estrella del pop Harry Styles y rompió hace tres años. En 2023, fue vista con el cineasta Bryn Mooser y en 2025 se dijo que tenía una relación con el actor Dane DiLiegro.

«I want your sex»

Curiosamente, su próximo papel en la pantalla está ambientado en el mundo del arte: un thriller erótico titulado 'I Want Your Sex', como la canción de George Michael, coprotagonizado por la artista pop Charli XCX. La fuente consultada por 'Daily Mail' añade que «los amigos de Caspar creen que se están enamorando».

Lo que es indiscutible es que el popular y hermoso barrio de Notting Hill es ahora mismo un hervidero y existe el riesgo de que el marchante de arte que ha seducido a Olivia Wilde se reencuentre con su ex. Porque Notting Hill es también fue el lugar donde Ellie Goulding fue vista el miércoles en una cita con su nuevo novio, el actor estadounidense Beau Minniear, de 28 años y diez años menor que ella.

La cosa mejora todavía más si se revisan las publicaciones de finales de agosto. «Zoë Kravitz y Harry Styles: ¿nuevo romance a la vista?«, se leyó. Porque la actriz y el cantante fueron vistos andando juntos por las calles de París y los comentarios en torno a una posible relación amorosa corrieron como la pólvora.

Se dice que la pareja se conoció a principios de este año, aunque las primeras fotos de ellos juntos, dando un paseo informal, se publicaron el viernes. Han pasado casi 18 meses desde que se separaron Ellie y Caspar, quienes tienen un hijo de cuatro años, si bien la ruptura no ha impedido que la relación sigue siendo buena.