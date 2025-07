Olivia Rodrigo, la 'jefa soñada' que prioriza la salud mental de su equipo

A sus 22 años, Olivia Rodrigo no solo triunfa sobre el escenario, sino que también ha conquistado a su equipo de trabajo. La cantante ha decidido costear de su propio bolsillo las sesiones de terapia tanto para su banda como para el resto del personal que la acompaña en la gira 'Guts World Tour'. Así lo ha revelado Daisy Spencer, una de sus guitarristas durante su participación en el pódcast 'The StageLeft Podcast'.

«Es literalmente la jefa más soñada de todos los tiempos», mencionó la joven. «Nunca había pasado por algo así. Y eso reavivó la importancia de la terapia para mí, porque había estado desconectada durante mucho tiempo. De repente, conté con este recurso gratuito de terapeutas increíbles y lo aproveché al máximo», añadió.

La intérprete de 'Vampire', que se presentará este sábado en el Mad Cool Festival en Madrid, ha emocionado profundamente a quienes trabajan a su lado y, sobre todo, a sus seguidores, quienes han inundado las redes con halagos hacia ella por este gesto.

A lo largo del año de su gira y medio de conciertos por Asia, Australia, Europa y América, Rodrigo se aseguró de que tanto la banda como el resto del equipo pudieran acceder a terapia, incluso durante los descansos entre tramos de la gira.

«La verdad es que fue una de las cosas más geniales que me han pasado en una gira. En serio, una de las mejores cosas que puedes ofrecerle a la gente es terapia gratuita y accesible, porque puede ser un poco cara», aseguró Spencer durante la conversación. «Fue como darle voz a esa pequeña Daisy que necesitaba ser escuchada. Siento que es un gran regalo poder mirar dentro de uno mismo y que alguien te ayude a sacar a la luz cosas que de otra manera no podrías lograr por tu cuenta. Ese es el regalo que me ha dado la terapia: poder expresar con claridad cosas de mi infancia que necesitaban voz», mencionó.

Cabe resaltar que, Olivia Rodrigo ha hablado abiertamente sobre su compromiso con la salud mental. La cantante comenzó a ir a terapia cuando tenía 16 años, precisamente cuando se estrenó 'High School Musical: el musical', serie con la que alcanzó la fama. «No comencé a ir hasta que tuve 16 años, y ese fue un momento que realmente cambió mi vida y aprendí mucho sobre mí misma», reveló en entrevista para 'CBS Sunday Morning'.

Hija de un terapeuta familiar, la joven ha defendido en más de una ocasión la necesidad de normalizar el cuidado de la salud mental. «A veces la gente dice: 'Ay, no necesitas eso, tienes tanto, tu vida es genial, ¿cuáles son tus problemas?'. Creo que eso es algo que a veces también les hacen las personas mayores a los jóvenes: trivializar lo que están pasando solo porque piensan: 'Bueno, están bien, son solo niños, lo superarán'», manifestó.

Con este gesto, Rodrigo se suma a otros artistas que han usado su influencia para romper tabúes sobre la salud mental, como Billie Eilish, Ed Sheeran, Adele o Demi Lovato. Pero, como demuestra Daisy Spencer, pocas veces ese compromiso llega tan lejos como para ofrecer terapia gratuita a todo un equipo, dentro y fuera de los escenarios. Y eso, dicen, convierte a Olivia Rodrigo en algo más que una estrella del pop: la convierte, literalmente, en «la jefa soñada».

