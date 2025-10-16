Nuevos regalos de boda para Stella del Carmen

A tan solo dos días de que Stella del Carmen, la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, se de el 'sí, quiero' con su prometido, Alex Gruszynski, los rumores sobre el regalo de bodas del actor ya se asoman. Todo apuntaría a ... que malagueño estaría preparando un detalle muy especial, algo que no solo simboliza el amor de padre e hija, sino su conexión con la tierra que la vio nacer: Málaga.

Según ha revelado 'La Razón', Banderas estaría reformando su propiedad ubicada en la exclusiva zona de Los Monteros, en plena Costa del Sol, con el objetivo de convertirlo en un auténtico palacete con pisicina, una sala de fiesta con capacidad para 1200 personas e incluso una habitación del pánico.

Según el citado medio, este espectacular proyecto no sería una simple renovación, sino el regalo de bodas que el actor de 'El Zorro' tendría reservado para su hija. El objetivo del actor sería mantener el vínculo familiar con Málaga, recuperando el espíritu de su anterior casa, La Gaviota, aquella que tuvo que ser demolida en 2024 tras años de litigios urbanísticos.

«Málaga es fascinante. Me encanta visitar a mi familia y lanzarnos a las calles, a que me enseñen sitios nuevos. Me apasiona descubrir los secretos de una ciudad tan especial y mágica como esta», declaró la joven en entrevista con 'Harper's Bazaar'.

La sorpresa de Chris Martin, expareja de su hermana Dakota

Pero si hay un detalle que ha dejado a todos boquiabiertos es la posible actuación musical de Chris Martin durante el convite. Según aseguró Miguel Fernández, periodista de 'La Tribuna de Vallalodid', en el progama 'El Tiempo Justo', el vocalista de Coldplay asistirá al enlace e incluso, actuará en directo para los recién casados.

«Nos han confirmado que sí, que va a tener al vocalista de Coldplay de invitado, pero que además va a actuar», aseguró el periodista. Un gesto que no solo deja en claro la buena relación que mantiene con su excuñada, sino también el gran cariño por la familia de su expareja, Dakota Johnson, con quien mantuvo una relación por ocho años.

Gran expectativa por la boda

Mientras tanto, Sardón de Duero vive horas de máxima expectación. Las calles del pequeño municipio, de apenas 600 habitantes, ya están lista para recibir a los invitados más esperados, entre ellos la legendaria Tippi Hedren, abuela de la novia, y otras reconcidas figuras de Hollywood y del cine español.

Como se reveló, los novios han reservado el hotel Abadía Retuerta LeDomaine desde este 16 de octubre hasta el 19, fechas en los que vivirán cuatro días de celebraciones, desde la preboda hasta el día central, el sábado 18, cuando Stella caminará hasta el altar acompañada de su padre, Antonio Banderas, quien ejercerá el papel de padrino.