El Presidente de los Estados Unidos ha demolido el ala este de la Casa Blanca y ha prometido no gastar un solo dólar en hacer su nueva y lujosa sala

El nuevo Salón de Baile de Trump ya tiene patrocinador
EFE
Rosalía Sánchez

Después de que Trump anunciase que Estados Unidos no gastará ni un dólar en el lujoso Salón de Baile que está haciendo construir en la Casa Blanca, se había generado cierta intriga sobre quién pagará, entonces, la obra que ha obligado a derribar ... una importante parte del ala este y que promete ser un despilfarro de ostentación. Parte del misterio ha sido desvelado en Alemania, donde la compañía Deutsche Telekom ha admitido que será uno de los principales donantes, a través de su filial en Estados Unidos. «Es un honor», ha dicho el director ejecutivo de T-Mobile, Timotheus Höttges. «Con esta inversión, estamos apoyando la modernización de la Casa Blanca», ha reconocido.

