Nuevo golpe para los Beckham: Brooklyn montará un negocio de hamburguesas financiado por la familia se su mujer

Y ahora, hamburguesas. Brooklyn Beckham se quiere dar el capricho de montar un nuevo negocio de comida rápida, pero con un matiz sustancial: lo emprenderá con el dinero de la familia de su mujer, Nicola Peltz, y no con el de sus padres, con quienes no se habla. El penúltimo desafío dentro de este drama familiar que nunca deja de añadir nuevos capítulos.

El tabloide británico 'The Sun' lo ha contado todo sobre el nuevo negocio de Brooklyn Beckham con el apoyo de la familia multimillonaria de su esposa. «Ser chef es la última de una larga lista de ambiciones profesionales para Brooklyn», ha explicado este medio.

Según la información, el hijo mayor de los Beckham va a abrir una hamburguesería 'Beck's Buns' –el apellido es irrenunciable- en Estados Unidos en medio de su agria e imparable disputa con David y Victoria. «Fuentes cercanas afirmaron que su esposa Nicola Peltz y su familia multimillonaria respaldan la iniciativa», ha indicado 'The Sun'.

El nuevo sueño de Brooklyn

Brooklyn quiere que utilizar marca registrada para abrir restaurantes y sigue adelante con sus planes, con la esperanza de abrir el próximo año, según se dice. Una fuente indicó: «Brooklyn siempre ha soñado con abrir un restaurante en Los Ángeles, donde vive, y por fin se está haciendo realidad».

Creó Beck's Buns y lo lanzó discretamente en redes sociales el mes pasado. La empresa de Brooklyn, Buster Hot Sauce Inc., es propietaria de la marca y ahora él planea abrir un restaurante. Hubo un problema inicial con la marca que ya está prácticamente resuelto, pues Brooklyn dejó claro que no elaboraría alcohol, sino que lo quería para un restaurante.

La propuesta aún se está decidiendo, pero parece ser que Brooklyn quiere hacer «hamburguesas de alta calidad» aderezadas con sus salsas picantes Buster. Realmente es algo que Brooklyn siempre ha querido hacer y ahora tiene una gran oportunidad.

Sin el dinero de los Beckham

Con todo, lo más interesante es la 'letra pequeña'; es decir, lo que supone emprender este negocio totalmente ajeno a las alas de sus padres. Para la empresa, según ha afirmado 'The Sun', «cuenta con el apoyo total de Nicola y su familia, incluido su padre empresario, Nelson, y está entusiasmado con el futuro».

Cabe recordar que Nicola Peltz es la gran manzana de la discordia y un nombre prohibido dentro de la familia Beckham, que la considera «la culpable» –la llaman «bicho», según ha asegurado la prensa- de que Brooklyn se haya alejado de ellos. Afrontar un proyecto con el dinero de los Peltz es visto como una afrenta sin límites.

De esta forma, Brooklyn ampliaría sus tentáculos profesionales metiéndose en el negocio de la restauración. Anteriormente, probó, con diferente suerte, en proyectos relacionados con campos tan diversos como los de la imagen, la actuación o la fotografía. Incluso soñaba con seguir los pasos de su padre como futbolista profesional, pero no le alcanzó.

El hijo mayor de David y Victoria vive instalado en Los Ángeles desde que se casó con Nicola Peltz y la crisis se agravó la pasada primavera, cuando Brooklyn se ausentó de todas las celebraciones de su padre por su 50º cumpleaños. Aquello destapó un conflicto familiar enquistado desde hace tiempo y actualmente con pocas vías de solución.